S-a descoperit o nouă specie de caracatiță. Culoarea ei este cea mai rară din natură

Oamenii de știință ai Fundației Charles Darwin au publicat luni un studiu, potrivit căruia au descoperit o nouă specie de caracatiță, relatează France 24.

Animalul a fost descoperit în apropierea Insulelor Galapagos, în timp ce oamenii de știință se aflau într-un submersibil.

Micuță și albastră

Specia, numită Microeledone galapagensis, este de culoare albastră și nu este mai mare ca o minge de golf, transmite sursa.

„E micuț! E albastru!” a exclamat o cercetătoare la vederea caracatiței.

Animalul se afla la 1.800 de metri sub nivelul apei, potrivit studiului.

„Am știut imediat că este ceva cu adevărat special”, a spus experta în caracatițe Janet Voight, care a și identificat specia.

Celelalte caracatițe de acest fel trăiesc în alt ocean

Cea mai apropiată caracatiță de aceste dimensiuni trăiește în largul coastei Uruguayului, într-un ocean complet diferit, de cealaltă parte a Americii de Sud. Caracatița pare a fi cea mai mică parte a familiei Megaleledonidae. Ceilalți membri ai săi sunt, în mod normal, mult mai mari și trăiesc în Oceanul de Sud, care înconjoară Antarctica.

Pentru a studia specimenele de acest fel, în mod normal ar trebui secționat.

„Aveam un singur specimen, așa că nu am vrut să-l tai în bucăți”, a spus Voight.

Mii de imagini cu raze X ale speciei

Totuși, echipa de la Muzeul Field a folosit scanări CT pentru a realiza mii de imagini cu raze X. Apoi, le-a compilat pentru a crea un model 3D al caracatiței, dezvăluindu-i interiorul.

„Nimic nu se compară cu a petrece o zi privind ceva ce nicio altă ființă umană nu a mai văzut vreodată”, a declarat Stephanie Smith, șefa laboratorului de raze X al Muzeului Field, potrivit aceleiași surse.

„Brațele sale mici și îndesate, cu un singur rând de ventuze, o diferențiază de majoritatea caracatițelor cu care suntem familiarizați”, a transmis Voight.

Culoarea sa de dedesubt este și ea uimitoare

Un alt aspect fascinant al speciei este inclusiv culoarea sa de dedesusubt.

În rândul altor specii cu aceleași caracteristici, noua specie identificată „se diferențiază prin colorația și pielea netedă de pe suprafața posterioară”, a mai adăugat experta.

În timp ce caracatița este de un albastru deschis pe spate, dedesubt este de un „violet foarte intens”, a spus Voight.

„Credem că acest model de culoare ajută la siguranța caracatiței. Dacă animalul apucă o pradă ce emite lumină, acea lumină poate atrage prădătorii. Aceștia ar putea apoi să mănânce caracatița”, a explicat ea.

Ultima descoperire a unei caracatițe, în urmă cu 3 ani

Janet Voight a mai precizat că ultima dată când a văzut o caracatiță nouă a fost în 2023, în largul coastei Costa Rica, mai arată sursa.