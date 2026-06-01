Psihologii explică motivul pentru care unii oameni fac curățenie în toată casa atunci când sunt supărați

Este ora 19:00, într-o marți seara. Tocmai ai venit acasă de la muncă sau facultate, după o zi pe care ai putea-o numi „dezastru total”. A fost o zi lungă și obositoare, explică JagranJosh.

Profesorul ți-a dat o notă mai mică decât te așteptai. Șeful a fost iritat. Ești îngrijorat de chirie pentru luna viitoare. Te-ai certat cu părinții.

Ești epuizat. Vrei doar să dormi. Dar în loc să mergi la culcare, ajungi cu mătura și mopul în mână.

Înainte să ai timp să-ți procesezi emoțiile, ștergi blatul din bucătărie sau freci rosturile din baie cu o periuță veche de dinți. Îți reorganizezi biroul. Reașezi raftul de condimente și pui etichete pe fiecare recipient. Aspiri și ștergi pe jos, mutând și mobila.

Dacă îți vin întrebări precum „De ce curăț când sunt stresat?”, „De ce curăț când sunt supărat?”, „De ce curăț când sunt trist?”, răspunsul ține de psihologie.

Tu crezi că doar cureți pentru că te deranjează dezordinea. Dar psihologia spune că nu este doar despre disciplină sau despre dragostea pentru ordine. Acest comportament arată o nevoie ascunsă de control, predictibilitate, siguranță emoțională și reglarea stresului.

De ce curăț atunci când sunt supărat?

Creierul intră în alertă atunci când lumea ta interioară este haotică. Aceasta se vede în emoții, relații și carieră. Emoțiile sunt complicate.

Nu poți „împături” emoțiile. Nu poți „freca” anxietatea până dispare. Asta creează un sentiment puternic de neputință.

Creierul caută un „câștig” vizibil ca să facă față tristeții, furiei sau haosului. Curățenia oferă control într-o situație care pare scăpată de sub control.

Pui ordine într-un spațiu concret. Vezi rezultatul imediat. Rezolvi o problemă fără să te pierzi în gânduri.