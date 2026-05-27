Psihologii explică de ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”

Fenomenul cunoscut drept „efectul noului început” sau „fresh start effect” este asociat de obicei cu începutul anului, însă psihologii spun că și vara poate declanșa aceeași dorință de schimbare.

Experții spun că mecanismul funcționează și la schimbările de anotimp, iar vara vine cu avantaje suplimentare, notează El Economista.

De ce vara funcționează ca un nou capitol

Zilele lungi, soarele, căldura și timpul liber mai abundent cresc motivația de a aborda provocări noi. Psihologii spun că schimbarea de sezon oferă același tip de ruptură psihologică ca trecerea dintre ani.

Creierul nostru tinde să împartă viața în „capitole” – an, lună, săptămână – iar această delimitare reduce încărcătura emoțională asociată eșecurilor anterioare. Practic, un nou capitol înseamnă o pagină albă.

Primul pas: analizează trecutul

Specialiștii recomandă să începi prin a evalua ce ai dori să schimbi. Nu e vorba de liste lungi de dorințe, ci de o privire cinstită asupra experienței recente. Ce a funcționat? Ce nu? Acest exercițiu pregătește terenul pentru obiective clare.

Obiective mici, rezultate durabile

Greșeala frecventă este confundarea entuziasmului inițial cu motivația reală. Cercetătorul Richard Koestner atrage atenția că obiectivele pe care le urmărim din obligație – nu din dorință autentică – rareori sunt menținute pe termen lung. Abilitatea nu constă în a-ți fixa ținte ambițioase când ești motivat, ci în a le păstra active săptămâni la rând. De aceea, experții recomandă obiective mici, realizabile pe termen scurt și mediu.

Realism în locul euforiei

Abordarea realistă este esențială. Vara aduce energie și optimism, dar acestea sunt temporare. Un obiectiv bine construit trebuie să funcționeze și în zilele fără entuziasm. Psihologia comportamentală arată că tocmai în aceste momente se decide dacă un obicei devine stabil sau dispare.

Concluzia specialiștilor este simplă: nu ai nevoie de o dată specială pentru a începe. Ai nevoie de un obiectiv onest și de un plan care să reziste după ce primul val de motivație trece.