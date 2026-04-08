„Efectul noului început”: primăvara este momentul ideal pentru obiceiuri noi, potrivit psihologilor

Psihologii spun că tendința de a folosi momente-cheie din calendar – primăvara, începutul anului, al lunii, al săptămânii – ca punct de plecare pentru schimbare are o bază neurologică. Creierul împarte viața în capitole distincte, ceea ce ne oferă perspectivă și reduce povara emoțională asociată eșecului. Schimbările de sezon, precum venirea primăverii, funcționează în același mod. Vremea plăcută, orele mai lungi de lumină și căldura cresc motivația de a aborda provocări noi, potrivit El Economista.

Euforia inițială nu este motivație reală

Unul dintre motivele pentru care obiectivele nu sunt atinse este confundarea entuziasmului de început cu o motivație autentică și durabilă, notează The Conversation.

Cercetătorul Richard Koestner atrage atenția că obiectivele urmărite din obligație, nu din convingere proprie, rareori susțin efortul pe termen lung. Motivația este mai puternică atunci când găsești propriul tău motiv pentru a persevera, nu unul impus din exterior.

Cum să-ți setezi obiective care chiar rezistă

Specialiștii recomandă să planifici ce înseamnă progresul, în loc să faci o evaluare exhaustivă a tot ce ai realizat. Este la fel de important să anticipezi momentele în care tentația de a renunța este mai mare. Obiectivele trebuie să fie aliniate valorilor personale, nu presiunii externe.

Abilitatea cheie: să susții motivația, nu să o aprinzi

Perspectiva realistă rămâne esențială în orice proces de schimbare. Abilitatea nu constă în a-ți seta obiective ambițioase când motivația este la maxim, ci în a ști cum să le menții pe parcursul săptămânilor care urmează.