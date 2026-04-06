Psihologii spun că cei care nu își fac niciodată patul dimineața ar putea avea una dintre cele mai căutate calități la locul de muncă

Deși la prima vedere poate părea sinonim cu „dezordinea”, adevărul este că unii psihologi indică faptul că acest lucru ar putea fi un semn al uneia dintre cele mai râvnite caracteristici în mediile profesionale: creativitatea.

Acest lucru este confirmat de un studiu realizat de cercetătoarea Kathleen Vohs, de la Universitatea din Minnesota, potrivit El Economista.

Conform acestuia, dezordinea are capacitatea de a stimula anumite zone ale creierului nostru, în timp ce spațiile mai ordonate duc la decizii mai prudente și premeditate.

„A te afla într-o cameră dezordonată a generat ceva de care companiile, industriile și societățile au nevoie în cantități mai mari: creativitatea. Un mediu dezordonat, cu un pat nefăcut, de exemplu, pare să încurajeze ruperea cu tradiția și respectarea strictă a rutinelor domestice, ceea ce poate genera idei inovatoare”, explică autoarea studiului.

Două moduri diferite de a lucra

Persoanele care simt nevoia urgentă de a-și face patul în fiecare dimineață sunt excesiv de perfecționiste, iar orice mică dezordine le generează deja o mare anxietate și sentimentul că nu au totul sub control. Cu toate acestea, experții subliniază că niciun obicei nu este mai corect decât celălalt, ci că sunt moduri diferite de a „funcționa” la nivel psihologic.

Pe de altă parte, când vorbim despre sănătatea generală, a nu face patul imediat după ce te trezești dimineața ar putea fi opțiunea cea mai recomandată de medici.

Paturile făcute păstrează mai mult căldura, creând un mediu ideal pentru milioanele de acarieni care locuiesc acolo.

Idealul este să lăsați cearșafurile expuse la aer, permițând umidității corporale din noaptea precedentă să se usuce și să se aerisească suficient.

Prin urmare, poate că această practică, care a fost de obicei privită cu dezaprobare, are mult mai multe beneficii decât contraindicații.