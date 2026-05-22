Un regizor celebru are telefon cu taste, scrie scrisori și nu folosește e-mail

Un regizor celebru a dezvăluit că nu folosește tehnologia modernă. El a spus în timpul unui interviu că are telefon cu taste, scrie scrisori și nu folosește e-mail.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
22 mai 2026, 14:45, Life-Inedit
Regizorul care refuză să utilizeze tehnologia modernă este Christopher Nolan. În timpul unui interviu acordat programului „60 minutes”, Nolan a recunoscut că a folosit un telefon cu taste toată viața și că trăiește fără internet.

Nolan a mai spus că nu folosește e-mail și că el comunică cu oamenii prin scrisori obișnuite, pe hârtie, expediate prin plicuri cu timbre.

„Simplu spus, nu am lăsat restul lumii să mă copleșească. Trăiesc așa cum trăiam cu toții cândva. Pentru mine, asta e o viață normală”, a fost concluzia celebrului regizor.

Christopher Nolan a regizat numeroase filme cunoscute, printre care sunt „Batman Begins”, „Interstellar”, „Oppenheimer” și „The Odyssey”.

