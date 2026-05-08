Motivul surprinzător (și dezgustător) pentru care nu ar trebui să-ți faci patul imediat după trezire

Să nu-ți faci patul imediat după trezire nu este lene. Este, potrivit experților, un obicei mai sănătos decât crezi, iar motivul are legătură cu acarienii care prosperă în lenjeria umedă după o noapte de somn.
Andreea Tobias
08 mai 2026, 11:26, Știrile zilei
O persoană transpiră în medie 500 de mililitri pe noapte. Asta înseamnă că, dimineața, patul tău este un mediu cald și umed, ideal pentru acarienii de praf. Sunt microorganisme care se hrănesc cu celule moarte ale pielii și trăiesc în lenjeria de pat.

De ce e mai bine să aștepți

Experții recomandă să lași patul descoperit cel puțin 30 de minute după trezire. Intervalul permite umezelii să se evapore și reduce umiditatea din saltea și cearșafuri.

Un studiu britanic din 2006 susține că aerisirea patului ajută la reducerea populației de acarieni. Pentru rezultate mai bune, deschide o fereastră sau pornește un ventilator în timp ce patul se aerisește.

Cum afectează acarienii sănătatea

Acarienii nu produc direct rău, dar excrementele lor declanșează reacții alergice. Nas înfundat, ochi lăcrimători și strănut frecvent pot fi semne că îi inhalezi în timpul somnului, potrivit American Lung Association. Persoanele cu astm sunt cele mai expuse.

Umezeala reținută în textile favorizează și dezvoltarea bacteriilor, a mucegaiului și a mirosurilor neplăcute, indiferent de sensibilitatea la alergii.

Ce mai poți face

Aerisirea patului este un prim pas, dar nu singurul. Specialiștii recomandă spălarea frecventă a lenjeriei, folosirea unui protector de saltea și înlocuirea pernelor la fiecare unul-doi ani. Dacă nu ai simptome de alergii, poți continua rutina actuală, dar dacă observi disconfort nocturn, merită să încerci schimbarea.

