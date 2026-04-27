O proteină pulverizată în nas ar putea înlocui zeci de vaccinuri. Testele, promițătoare

Cercetători de la Universitatea Stanford au testat un vaccin nazal universal care ar putea proteja simultan împotriva gripei, Covid, pneumoniei și alergiilor la acarienii din praf. Rezultatele, publicate în revista Science, sunt promițătoare, notează Daily Mail.

Cum funcționează

Spre deosebire de vaccinurile clasice, acesta nu imită un agent patogen specific. Stimulează sistemul imunitar înnăscut, prima linie de apărare a organismului. Vaccinul conține o proteină numită receptor toll-like 4 (TLR4), care coordonează răspunsul imunitar înnăscut și comunică totodată cu sistemul imunitar adaptativ.

Ideea vaccinului nazal este să mențină imunitatea naturală într-o stare permanentă de alertă.

Rezultatele pe șoareci

Șoarecilor li s-au administrat picături nazale, la interval de o săptămână. Protecția împotriva Covid, răcelii și două tipuri de bacterii care provoacă pneumonie a durat cel puțin trei luni. La expunerea la acarienii din praf, plămânii șoarecilor vaccinați au rămas curați. Cei nevaccinați s-au umplut de mucus.

Studiile clinice pe oameni sunt planificate.

Rezerve în comunitatea științifică

Experții rămân prudenți. Eleanor Riley, profesoară de imunologie la Universitatea din Edinburgh, avertizează că inflamația cronică indusă de răspunsul imunitar înnăscut poate fi dăunătoare pe termen lung. A fost asociată cu un risc crescut de cancer și boli cardiace.

Julian Tang, de la Universitatea din Leicester, spune că sistemul imunitar reacționează diferit la diferite specii. „Aș fi prudent în a prezice rezultatele până când nu vom avea date reale la oameni”, a declarat acesta.