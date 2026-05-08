Oncologii trag un semnal de alarmă: un produs folosit în aproape orice casă poate crește riscul de cancer

Oncologii trag un semnal de alarmă: un produs folosit în aproape orice casă poate crește riscul de cancer

Oncologii atrag atenția asupra unui produs prezent în aproape orice locuință: odorizantele de cameră. Substanțele chimice eliberate de acestea se pot acumula în organism în timp și pot crește riscul de cancer, avertizează mai mulți specialiști.
Andreea Tobias
08 mai 2026, 12:21, Știrile zilei
Mulți oameni asociază riscul de cancer cu genetica sau fumatul. Însă expunerile zilnice din propriile case pot contribui la acumularea unui risc semnificativ, spun oncologii.

„Riscul de cancer este adesea determinat de expuneri mici care se acumulează în timp”, explică dr. Amar Rewari, șeful secției de oncologie radiologică la Luminis Health, conform Parade.

Ce conțin odorizantele de cameră

Odorizantele de cameră eliberează compuși organici volatili (COV). Această categorie include substanțe precum benzenul și formaldehida. Acestea nu se disipă rapid după pulverizare. Pot rămâne în aer și pot reacționa cu alte substanțe, generând poluanți suplimentari în interior.

Printre ingredientele cu potențial risc se numără terpenele, compuși din parfumurile „naturale”. Aceștia pot provoca iritații respiratorii și pot genera formaldehidă prin reacții chimice. Formaldehida este un carcinogen cunoscut.

Ce spun oncologii

„Nu avem dovezi concludente că odorizantele provoacă cancer la oameni, dar nu este nerezonabil să reduci utilizarea lor, mai ales în spații mici și slab ventilate”, spune dr. Lee Hong, oncolog la City of Hope Orange County.

Nu există un prag clar de expunere considerat nesigur. „Riscul de cancer se dezvoltă în timp și este influențat de mulți factori, nu de un singur produs”, precizează dr. Rewari.

Ce poți folosi în schimb

Experții recomandă aerisirea frecventă a locuinței cu ferestrele deschise și folosirea absorbantelor naturale de mirosuri ca alternative mai sigure față de odorizantele comerciale.

