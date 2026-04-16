Bărbat găsit carbonizat într-o casă cuprinsă de incendiu în Onești

Un bărbat de aproximativ 66 de ani a fost găsit carbonizat într-o casă care a fost cuprinsă de incendiu în cursul nopții de miercuri spre joi.
WSJ: SUA și Iranul vor participa la a doua rundă de negocieri. Armistițiul, prelungit cu 2 săptămâni
WSJ: SUA și Iranul vor participa la a doua rundă de negocieri. Armistițiul, prelungit cu 2 săptămâni
George Simion respinge acuzațiile lansate de Peter Magyar: „Probabil s-a îmbătat cu succesul electoral mult prea mare”
George Simion respinge acuzațiile lansate de Peter Magyar: „Probabil s-a îmbătat cu succesul electoral mult prea mare”
Cosmin Pirv
16 apr. 2026, 07:19, Social

Potrivit ISU Bacău, incendiul a afectat o locuință situată în municipiul Onești.

La fața locului au interventi pompierii cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei case, pe o suprafață de aproximativ 200 metri pătrați, existând suspiciunea surprinderii unor persoane în interior.
În interiorul locuinței a fost găsit un bărbat de aproximativ 66 de ani carbonizat.

Totodată, o femeie în vârstă de 53 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești.

Incendiul a fost localizat și lichidat de pompieri.

Focul deschis în spații închise este cauza probabilă de producere a incendiului, potrivit ISU Bacău.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Șefa CCR dă detalii din culise despre anularea alegerilor din 2024. Ce spune actuala președintă: „A fost cea mai dură intervenție a CCR”
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum s-a reluat, după episodul interceptărilor ilegale, care a dus la suspendarea procesului. Avocații apărării „pun tunurile” pe echipele mixte ale DNA-SRI
Libertatea
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CSID
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor