13 schimbări simple care pot îmbunătăți instantaneu calitatea aerului din casa ta

Calitatea aerului din interior poate afecta sănătatea mai mult decât îți dai seama. Dureri de cap, iritații și amețeli sunt doar câteva dintre simptome. Experții recomandă o abordare simplă în trei pași: filtrarea aerului, introducerea aerului proaspăt și gestionarea umidității, conform Real Simple.

Potrivit datelor Agenției pentru Protecția Mediului, oamenii petrec aproximativ 90% din timp în interior. Calitatea aerului respirat în această perioadă are un impact direct asupra sănătății generale, spune dr. Steven Haywood, medic de urgență și fost terapeut respirator.

Primul pas: elimină sursele de poluare

„Primul pas este eliminarea din locuință a oricărui element care degradează calitatea aerului”, spune Peter Mann, fondatorul unei companii de purificare a aerului. Produsele de curățenie, vopselele și substanțele chimice pot fi mutate în garaj. Când este posibil, alege vopsele fără compuși organici volatili (COV).

Lumânările parfumate, odorizantele și difuzoarele conțin adesea COV precum formaldehidă, benzen și toluen. Expunerea prelungită la aceste substanțe poate provoca dureri de cap și iritații.

Aerisirea și circulația aerului

Deschiderea ferestrelor rămâne cea mai simplă metodă de îmbunătățire a calității aerului. Un termostat poate ventila casa și atunci când nu funcționează încălzirea sau aerul condiționat. Ventilatoarele de evacuare din baie sau bucătărie, lăsate pornite 20 de minute după un duș, contribuie la eliminarea aerului umed.

Gestionarea umidității

Umiditatea ideală în interior este între 30 și 50%. Un dezumidificator este util în sezonul cald și umed, iar un umidificator devine necesar iarna, când aerul uscat afectează căile respiratorii, recomandă specialistul HVAC Joseph Wood.

Alte măsuri utile

Filtrele de aer trebuie schimbate la 30 de zile sau la șase luni, în funcție de capacitate. Conductele de aer necesită curățare periodică de către un profesionist. Covoarele și preșurile acumulează păr, praf și polen și trebuie aspirate regulat. Proiectele de bricolaj – șlefuire, vopsire, gătit intens – este recomandat să fie realizate în aer liber ori de câte ori este posibil.