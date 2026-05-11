Mexicul ia în calcul închiderea școlilor înainte de Mondialul din 2026. Părinții critică planul guvernului

Ministerul mexican al Educației a transmis joi că școlile ar urma să se închidă pe 5 iunie, în timp ce anul școlar era programat să se încheie în mod normal în jurul datei de 16 iulie. Campionatul Mondial organizat de FIFA se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie în Mexic, Canada și Statele Unite, scrie Il Post.

Ministrul Educației, Mario Delgado, a declarat că propunerea a fost solicitată de sindicatul profesorilor și aprobată în unanimitate împreună cu statele federale. Oficialii au invocat atât valul de căldură estimat pentru acea perioadă, cât și problemele logistice generate de Mondial, inclusiv traficul intens și presiunea asupra infrastructurii din marile orașe.

Planul guvernului întâmpinat cu proteste

Planul prevedea și două săptămâni suplimentare la finalul lunii august pentru activități de „consolidare” a cunoștințelor, însă autoritățile nu au clarificat dacă acestea ar presupune cursuri suplimentare sau teme pentru elevi. Anunțul a fost întâmpinat rapid cu proteste din partea asociațiilor de părinți. Mulți au atras atenția că găsirea unor soluții pentru supravegherea copiilor pe durata vacanței extinse este dificilă și costisitoare, mai ales pentru familiile cu venituri reduse. Critici au venit și din partea mediului de afaceri, care a avertizat asupra incertitudinii create pentru angajați.

De asemenea, trei dintre cele 32 de state federale au anunțat că vor păstra vechiul calendar școlar. Două dintre acestea se numără printre regiunile care vor găzdui meciuri ale competiției. Una dintre principalele obiecții este că modificarea a fost decisă la nivel național, deși partidele se vor disputa doar în Ciudad de México, Guadalajara și Monterrey.

Problemele Mexicului înainte de începerea competiției

În fața controverselor, președinta Claudia Sheinbaum a încercat să tempereze situația. În conferința sa de presă zilnică, ea a declarat că închiderea anticipată a școlilor este doar o „propunere”, nu o decizie finală, deși comunicatul ministerului sugerase contrariul. Sheinbaum a susținut că ideea a pornit de la pasiunea mexicanilor pentru fotbal și din dorința de a evita blocajele care ar putea apărea în timpul turneului. Totuși, guvernul nu a prezentat încă forma finală a calendarului școlar.

Organizarea Mondialului din 2026 ridică deja mai multe probleme pentru Mexic. Presa locală a relatat despre întârzieri în lucrările de infrastructură, iar în februarie uciderea unui important lider al cartelurilor în statul Jalisco, unde se află Guadalajara, a provocat violențe extinse și întrebări legate de siguranța competiției. Autoritățile mexicane și președintele FIFA, Gianni Infantino, au dat însă asigurări că măsurile de securitate vor fi suficiente, inclusiv prin mobilizarea a până la 100.000 de agenți pe durata turneului.