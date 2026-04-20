Cel puțin șapte victime în urma unui atac armat la piramidele Teotihuacan din Mexic

Autoritățile au anunțat că în urma atacului, o femeie, cetățean al Canadei și-a pierdut viața și alte șase persoane au fost rănite. Patru dintre ele au fost împușcate de atacator, iar alte două s-au rănit în timpul panicii create de atac. În plus, agresorul și-a luat singur viața, notează AFP.

Printre răniți se numără cetățeni străini, inclusiv doi columbieni, un canadian și un rus. Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la spital.

Atacul a atras și reacția președintelui Claudia Sheinbaum care a transmis printr-un mesaj publicat pe X: „Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Teotihuacan ne întristează profund. Îmi exprim sincera solidaritate cu cei afectați și cu familiile acestora. Suntem în contact cu Ambasada Canadei. Am instruit Cabinetul de Securitate să investigheze amănunțit aceste evenimente și să ofere tot sprijinul necesar. Personalul Ministerului de Interne și al Ministerului Culturii este deja în drum spre fața locului pentru a oferi asistență și sprijin, alături de autoritățile locale”.

În urma cercetărilor preliminare, autoritățile au găsit la fața locului o armă albă, o armă de foc și muniție.

Situl Teotihuacan, situat la aproximativ 50 de kilometri de capitala Mexico City, este unul dintre cele mai importante atracții turistice din țară, cunoscute pentru Piramidele Soarelui și Lunii și pentru Aleea Morților, unele dintre cele mai importante simboluri al civilizației prehispanice.