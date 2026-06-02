Tunel imens al cartelurilor de droguri, descoperit între Mexic și SUA, înainte de Campionatul Mondial

Un tunel subteran de 265 de metri către SUA a fost descoperit în Tijuana, înainte de începerea Campionatului Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada.
Sorina Matei
02 iun. 2026, 13:39, Știri externe
Poliția mexicană a descoperit tunelul în timpul unui raid într-o zonă din Tijuana, cu câteva zile înainte de începerea Campionatului Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada. Tunelul subteran, conform anchetei, duce peste graniță, în zona Otay Mesa din California.

În timpul unei percheziții, anchetatorii mexicani au descoperit tunelul căptușit cu lemn, despre care autoritățile cred că a fost construit pentru a ajunge la granița cu SUA.

Biroul de investigații al Departamentului de Securitate Internă al SUA a confirmat pentru NBC 7 că agenți speciali din San Diego desfășoară o operațiune din cauza tunelului subteran transfrontalier.

Anchetatorii au declarat că tunelul ascuns se întinde pe aproximativ 265 de metri și se află la o adâncime de aproximativ 6 metri în pământ.

Traseul subteran a fost descoperit după ce autoritățile au executat un mandat de percheziție la o proprietate din estul orașului Tijuana. În timpul operațiunii, ofițerii au confiscat muniție, telefoane mobile, carduri bancare și zeci de doze de metamfetamină.

Autoritățile mexicane sunt de părere că obiectul ar fi putut fi folosit ca centru logistic pentru transportul de droguri, arme și explozibili.

Autoritățile mexicane au declarat că dovezile confiscate în timpul raidului sugerează că proprietatea ar fi putut fi folosită ca centru logistic pentru activități criminale, inclusiv depozitarea și transportul de narcotice, arme și explozibili.

Tensiunile dintre cele două țări au fost mari în ultimele luni. Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri Mexicul și a construit un zid mare la granița cu țara vecină pentru a preveni imigrația ilegală și contrabanda.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a acuzat luni SUA că se amestecă în afacerile interne ale țării sale. „Nu acceptăm interferențe. Suntem o țară liberă, independentă și suverană.” Descoperirea tunelului vine într-un moment deosebit de nepotrivit, chiar înainte de importantul eveniment sportiv comun.

