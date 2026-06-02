O adolescentă dată dispărută în Mexic a fost găsită în viață după 9 ani

Ultima dată când adolescenta a fost văzută a fost pe 24 iunie 2017, în orașul Cuautla, în estul statului Morelos. De atunci, familia și autoritățile au încercat fără succes să o găsească, iar cazul a devenit unul dintre numeroasele episoade din criza disparițiilor din Mexic, scrie El Pais.

Autoritățile nu au oferit detalii despre locul în care a fost găsită tânăra și nici despre condițiile în care a trăit în acești ani, invocând motive de siguranță și protejarea vieții sale private. De asemenea, nu au fost făcute publice informații despre starea ei de sănătate, însă aceasta se află în proces de reintegrare în familie.

Cazul a readus în atenție amploarea problemei disparițiilor din Mexic, unde, potrivit datelor oficiale, există peste 130.000 de persoane dispărute și nerezolvate din 1952 până în prezent. State precum Statul Mexic, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán și Nuevo León se află în fruntea acestei statistici.

Autoritățile mexicane au explicat că baza de date a fost împărțită în mai multe categorii, inclusiv cazuri cu informații incomplete, persoane care au avut ulterior activitate oficială și cazuri confirmate, dar fără niciun semn ulterior al persoanei dispărute.

Organizațiile pentru drepturile omului și grupurile de căutare au criticat modul de gestionare a statisticilor, acuzând autoritățile că încearcă să diminueze amploarea reală a fenomenului, pe care îl descriu drept o criză umanitară.

Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului a descris fenomenul disparițiilor din Mexic drept unul „generalizat” și „indiscriminat”, subliniind că este alimentat atât de criminalitatea organizată, cât și de posibile abuzuri ale unor agenți ai statului. De asemenea, raportul atrage atenția că majoritatea cazurilor rămân nerezolvate.