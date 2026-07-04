Final tragic pentru o jurnalistă răpită: autoritățile au confirmat moartea, iar patru polițiști au fost arestați

Parchetul statului Veracruz a anunțat vineri că testele medico-legale au confirmat identitatea rămășițelor umane descoperite în timpul anchetei.

Potrivit autorităților, acestea aparțin jurnalistei Roxana Guzmán, directoarea publicației de știri despre criminalitate Pulso Informativo del Sureste, relatează Reuters.

„Testele criminalistice au încheiat procesul de identificare și au confirmat științific că rămășițele recuperate în timpul anchetei aparțin jurnalistei”, a transmis Parchetul din Veracruz.

Jurnalista a fost răpită din propria locuință

Roxana Guzmán a fost răpită pe 2 iunie, după ce mai mulți bărbați înarmați și mascați au pătruns cu forța în locuința sa. Imagini surprinse în timpul atacului au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Potrivit presei locale, după uciderea jurnalistei, agresorii au încercat să îi dizolve trupul în butoaie umplute cu combustibil. Ulterior, anchetatorii au descoperit la proprietate rămășițe osoase, despre care s-a confirmat că îi aparțin jurnalistei.

Patru polițiști sunt acuzați că au sprijinit gruparea criminală

Autoritățile au anunțat că opt persoane au fost arestate în acest caz. Printre acestea se află și patru polițiști din orașul Ixhuatlán del Sureste, situat la aproximativ 300 de kilometri sud de orașul Veracruz.

Procurorii susțin că polițiștii au oferit resurse, hrană și sprijin logistic grupării criminale implicate în răpirea și uciderea jurnalistei.

Potrivit organizației pentru apărarea libertății presei Article 19, alți doi jurnaliști au fost uciși în Mexic în acest an din cauza activității lor profesionale. Organizația afirmă că zece jurnaliști și-au pierdut viața de la preluarea mandatului de către președinta Claudia Sheinbaum, în octombrie 2024. Mexicul este considerat unul dintre cele mai periculoase state din lume pentru exercitarea profesiei de jurnalist.