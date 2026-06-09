Cazul medicului ucis și incendiat în Capitală: încă două arestări după ce s-a luat urma bijuteriilor și ceasurilor de aur

Femeia în vârstă de 39 de ani, principala suspectă, este cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat. Acum, însă, ancheta a fost extinsă cu privire la traseul bunurilor sustrase din locuința victimei, respectiv medicul anestezist Cristian Staicu, în vârstă de 72 de ani.

În acest context, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de doi inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, în legătură cu primirea, păstrarea și valorificarea unor bunuri sustrase din locuința victimei.

16 ceasuri ale medicului ucis au fost găsite într-un imobil, alături de contracte de amanet

După perchezițiile domiciliare efectuate la data de 25 mai 2026 la locuințele ambilor inculpați acuzați de tăinuire au fost identificate numeroase obiecte provenind din locuința victimei. La imobilul femeii au fost găsite 16 ceasuri bărbătești și mai multe contracte de amanet având ca obiect ceasuri și bijuterii, încheiate ulterior datei de 31 martie 2026 (data comiterii omorului), o parte dintre bijuteriile sustrase fiind deja amanetate.

La locuința inculpatului au fost găsite un ceas și telefonul mobil ce i-a aparținut victimei.

A păstrat telefonul medicului mort

Astfel, se conturează ideea că în seara de 31 martie 2026, imediat după săvârșirea faptei, inculpata cercetată pentru omor s-a deplasat la locuința inculpatului, un bărbat în vârstă de 46 de ani, pentru a lăsa în păstrare bunurile sustrase din locuința victimei. Inculpatul a primit telefonul mobil al victimei, precum și ceasuri și bijuterii din aur sustrase în aceeași împrejurare, cunoscând proveniența acestora, iar ulterior a remis o parte dintre bunuri fostei sale concubine, în scopul valorificării.

Ulterior, inculpatul a părăsit țara, dar a continuat să coordoneze valorificarea bunurilor, urmărind inclusiv expedierea acestora în străinătate.

Bărbatul a fost reținut pentru o durată de 24 de ore, iar la data de 3 iunie 2026 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Totodată, în perioada 31 martie –22 mai 2026, în baza înțelegerii avute cu fostul său concubin privind valorificarea bunurilor, inculpata (o femeie în vârstă de 49 de ani) a primit de la acesta ceasuri și bijuterii din aur sustrase din locuința victimei, cunoscând proveniența acestora, pe care le-a valorificat în parte. Rolul său în valorificarea bunurilor a continuat inclusiv după plecarea din țară a celuilalt inculpat, la solicitarea expresă a acestuia.

Inculpata a fost reținută pentru o durată de 24 de ore, iar la data de 26 mai 2026 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

Femeia acuzată de crimă era menajera medicului anestezist Cristian Staicu. Ea a recunoscut în fața anchetatorilor că l-a înjunghiat pe doctor, însă a susținut că totul s-a întâmplat pentru că el ar fi devenit violent și ea s-a apărat. Surse judiciare susțin că femeia care i-a devenit călău doctorului nu era doar menajeră, ea întreținând și relații sexuale contracost cu medicul.