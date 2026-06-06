Prima pagină » Știrile zilei » Cisiordania: Un bebeluș palestinian de 7 luni a fost împușcat mortal de soldații israelieni

Cisiordania: Un bebeluș palestinian de 7 luni a fost împușcat mortal de soldații israelieni

Un bebeluș palestinian în vârstă de doar șapte luni a fost împușcat mortal vineri de soldații israelieni în Cisiordania ocupată, în timp ce părinții săi au fost răniți, după ce forțele israeliene au deschis focul asupra vehiculului în care se afla familia.
Cisiordania: Un bebeluș palestinian de 7 luni a fost împușcat mortal de soldații israelieni
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 iun. 2026, 14:56, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sam Fahd Abu Haykal se afla într-un autoturism împreună cu părinții săi, iar soldații IDF au deschis focul asupra vehiculului. Militarii au susținut că mașina accelera spre ei și reprezenta o amenințare, notează CNN. 

Bunica bebelușului, Firyal Abu Haykal, a declarat că un glonț a lovit mașina în care se afla familia, provocând moartea copilului. 

„Incidentul este incredibil și inacceptabil. Suntem atacați  doar pentru că am decis să rămânem în casele noastre”, a declarat femeia. 

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), un soldat a tras un singur foc asupra mașinii. Armata a recunoscut că persoanele rănite erau „civili neimplicați” și a anunțat că incidentul este analizat. 

Astfel de incidente au mai avut loc în luna martie, oficialii palestinieni au raportat un caz similar în Cisiordania, când patru membri ai aceleiași familii, printre care doi băieți cu vârste de 5 și 7 ani, au fost împușcați mortal de soldații israelieni în timp ce se aflau la o plimbare de noapte. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia