Cisiordania: Un bebeluș palestinian de 7 luni a fost împușcat mortal de soldații israelieni

Sam Fahd Abu Haykal se afla într-un autoturism împreună cu părinții săi, iar soldații IDF au deschis focul asupra vehiculului. Militarii au susținut că mașina accelera spre ei și reprezenta o amenințare, notează CNN.

Bunica bebelușului, Firyal Abu Haykal, a declarat că un glonț a lovit mașina în care se afla familia, provocând moartea copilului.

„Incidentul este incredibil și inacceptabil. Suntem atacați doar pentru că am decis să rămânem în casele noastre”, a declarat femeia.

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), un soldat a tras un singur foc asupra mașinii. Armata a recunoscut că persoanele rănite erau „civili neimplicați” și a anunțat că incidentul este analizat.

Astfel de incidente au mai avut loc în luna martie, oficialii palestinieni au raportat un caz similar în Cisiordania, când patru membri ai aceleiași familii, printre care doi băieți cu vârste de 5 și 7 ani, au fost împușcați mortal de soldații israelieni în timp ce se aflau la o plimbare de noapte.