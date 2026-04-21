Doi americani, agenți CIA, au murit într-un accident în Mexic după o operațiune antidrog

Doi oficiali americani care au murit într-un accident de mașină în Mexic, în timp ce se întorceau de la o operațiune împotriva unui laborator clandestin de droguri, erau ofițeri ai Agenției Centrale de Informații (CIA), potrivit unui oficial american și altor două surse familiarizate cu cazul, preluați de AP.

În același accident, produs în weekend într-o zonă accidentată din nordul statului Chihuahua, și-au pierdut viața și doi anchetatori mexicani. Autoritățile locale au precizat că vehiculul în care se aflau se întorcea de la o misiune de distrugere a unui laborator operat de grupări criminale.

Confirmări neoficiale și reacții rezervate

Implicarea CIA a fost confirmată marți de surse americane care au vorbit sub protecția anonimatului, în contextul sensibil al cooperării în domeniul informațiilor. Informația fusese relatată anterior de presa americană.

Ambasada Statelor Unite a evitat să ofere detalii despre identitatea victimelor sau instituția pentru care lucrau, precizând doar că oficialii „sprijineau eforturile autorităților statului Chihuahua de a combate operațiunile cartelului”.

CIA nu a comentat oficial informațiile privind apartenența celor doi americani la agenție și nici identitatea acestora.

Confuzie și declarații contradictorii

Cazul a fost însoțit de declarații contradictorii din partea autorităților mexicane și americane cu privire la rolul exact al oficialilor americani în operațiune.

Inițial, oficiali locali din Mexic au afirmat că au colaborat cu reprezentanți americani, însă ulterior și-au retras declarațiile.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că nu avea cunoștință despre o operațiune comună în Chihuahua, deși ulterior a recunoscut că autoritățile mexicane și cele americane „lucrau împreună”.

Subiect sensibil în relația cu SUA

Incidentul reaprinde dezbaterea privind amploarea implicării Statelor Unite în operațiunile de securitate din Mexic, într-un context politic tensionat.

Administrația președintelui Donald Trump exercită presiuni asupra guvernului mexican pentru a intensifica lupta împotriva cartelurilor de droguri, inclusiv prin amenințări cu intervenții și măsuri comerciale.

În acest context, cooperarea dintre cele două state rămâne un subiect sensibil, autoritățile mexicane încercând să mențină echilibrul între colaborare și protejarea suveranității naționale.

Cooperare extinsă în combaterea traficului de droguri

CIA și-a extins recent colaborarea cu autoritățile mexicane, în cadrul strategiei Washingtonului de a reduce fluxul de droguri ilicite.

Anul trecut, președinta Sheinbaum a confirmat că zboruri de supraveghere cu drone americane deasupra teritoriului mexican au fost efectuate la solicitarea guvernului de la Ciudad de México.

Moartea celor patru oficiali evidențiază riscurile ridicate ale acestor operațiuni comune și complexitatea cooperării bilaterale în lupta împotriva cartelurilor.