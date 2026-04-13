Fost șef CIA cere demiterea lui Trump: „Este clar dezechilibrat și de o incompetență flagrantă”

Într-o intervenție la postul american MSNBC, Brennan a pledat luni pentru activarea celui de-al 25-lea amendament al Constituției SUA, care permite înlăturarea unui președinte considerat incapabil să-și exercite atribuțiile, printr-o decizie a vicepreședintelui și a majorității membrilor cabinetului.

Brennan despre Trump: narcisist și megaloman

„Cred că acest amendament a fost redactat avându-l în vedere pe Donald Trump”, a spus Brennan, citat de Le Figaro. El a adăugat că președintele SUA „este clar dezechilibrat” și dă dovadă de „o incompetență flagrantă”.

Brennan a criticat și comportamentul liderului de la Casa Albă, vorbind despre „narcisism” și „megalomanie” și acuzând administrația Trump că răspândește „minciuni”.

Risc major ca lider al armatei

Fostul oficial american a subliniat că miza principală este funcția de comandant suprem al armatei, care îi oferă președintelui puteri decisive, inclusiv în domeniul nuclear.

„Este un risc prea mare pentru a fi lăsat să rămână comandant suprem”, a spus Brennan, avertizând că menținerea lui Trump în această poziție ar putea duce Statele Unite „într-o situație extrem de îngrijorătoare”.

Conflict deschis între Brennan și Trump

Conflictul dintre cei doi nu este nou. Anterior, Donald Trump a cerut deschiderea unei anchete penale împotriva lui Brennan, dar și împotriva fostului director FBI, James Comey, pe care i-a acuzat că au acționat împotriva sa folosind instituțiile statului.

După ce a părăsit conducerea CIA în 2017, instituție pe care a condus-o timp de patru ani în timpul administrației Barack Obama, Brennan a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai lui Donald Trump, pe care l-a acuzat în mod repetat de comportament periculos și de subminarea instituțiilor democratice.

Sprijin limitat pentru demitere

Adoptat în 1967, Amendamentul 25 al Constituției SUA permite înlăturarea unui președinte considerat incapabil să-și exercite funcția. Procedura poate fi declanșată de vicepreședinte și de majoritatea membrilor cabinetului.

Potrivit unui bilanț din presa americană, peste 70 de congresmeni democrați au cerut deja aplicarea acestui mecanism. Totuși, o astfel de decizie este considerată puțin probabilă în lipsa sprijinului din interiorul administrației, în special al vicepreședintelui J. D. Vance.