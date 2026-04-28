Mexic: cartelul Jalisco, din nou lovit. Armata capturează un lider-cheie după „El Mencho”

Audias Flores Silva, cunoscut sub mai multe aliasuri, inclusiv „El Jardinero” sau „The Gardener”, a fost reținut de armată în statul Nayarit, unde se ascundea într-un șanț de pe marginea drumului, în apropierea localității El Mirador, arată Euronews. Potrivit autorităților, operațiunea s-a desfășurat fără victime sau răniți. Flores Silva era considerat unul dintre principalii locotenenți ai fostului lider al cartelului, Nemesio Oseguera Cervantes, și un posibil succesor al acestuia.

Recompensă de milioane și rol strategic în cartel

Statele Unite oferiseră o recompensă de 5 milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea lui Flores Silva. Acesta era responsabil de securitatea liderului cartelului și coordona producția și traficul de droguri în mai multe regiuni, inclusiv Jalisco, Nayarit, statul Mexico și Zacatecas. El fusese anterior arestat în SUA, unde a executat o pedeapsă de cinci ani pentru trafic de droguri, iar ulterior, în 2016, fusese reținut și în Mexic pentru implicarea într-un atac asupra poliției, fiind eliberat trei ani mai târziu.

Violență după eliminarea lui „El Mencho”

Capturarea vine la două luni după moartea lui „El Mencho”, în urma unei operațiuni militare majore. Evenimentul a declanșat un val de violențe, inclusiv incendieri de vehicule, atacuri asupra afacerilor și blocaje rutiere, soldate cu peste 70 de morți, printre care și membri ai Gărzii Naționale. În pofida acestor violențe, autoritățile mexicane au prezentat eliminarea liderului cartelului drept un succes important în lupta împotriva crimei organizate, într-un context în care administrația președintei Claudia Sheinbaum a adoptat o abordare mai dură față de carteluri.

Rețelele criminale se pot reface rapid

Ambasadorul SUA în Mexic, Ronald Johnson, a salutat capturarea, afirmând că aceasta reprezintă „un pas important” în combaterea rețelelor implicate în traficul de fentanyl. Potrivit Drug Enforcement Administration, cartelul Jalisco operează în majoritatea statelor mexicane și și-a extins activitățile în aproximativ 100 de țări, inclusiv în Statele Unite. Experții avertizează însă că astfel de lovituri nu sunt suficiente pentru destructurarea completă a cartelurilor. Analistul de securitate David Saucedo a subliniat că aceste grupări „se pot reinventa rapid”, chiar și după pierderea liderilor. Astfel, cartelul Jalisco New Generation reușește să rămână una dintre cele mai influente organizații criminale din emisfera vestică.