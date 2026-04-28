CM 2026 schimbă turismul în Mexic: Cum vin nomazii digitali să lucreze și să trăiască fotbalul săptămâni întregi

FIFA World Cup 2026, organizat de Mexic alături de SUA și Canada, determină o schimbare vizibilă în profilul turiștilor, arată Euronews. Deși Mexicul va găzdui doar 13 din cele 104 meciuri, orașe precum Mexico City, Guadalajara și Monterrey devin puncte de atracție pentru nomazii digitali. Spre deosebire de turiștii tradiționali, care petrec câteva zile într-o destinație, aceștia sosesc cu săptămâni sau chiar luni înainte de turneu. Obiectivul lor nu este doar participarea la meciuri, ci și stabilirea temporară, munca remote și integrarea în viața locală.

O tendință globală accelerată de fotbal

Fenomenul nu apare izolat. La nivel global, peste 60% dintre profesioniști aspiră la un stil de viață flexibil, bazat pe muncă de la distanță. Campionatul Mondial acționează ca un catalizator, accelerând această transformare. „Este o oportunitate uriașă. Mondialul ne-a pus pe hartă și a deschis ușa pentru turismul european”, a declarat Adriana Vega, oficial din turismul statului Querétaro. Conectivitatea aeriană este deja adaptată noii cereri, cu zboruri directe suplimentare din Europa, inclusiv din Madrid.

Creșterea cererii este vizibilă în închirierile pe termen mediu, spațiile de coworking și serviciile dedicate șederilor prelungite. Spre deosebire de turismul clasic, acest model generează un impact economic distribuit uniform. Nomazii digitali consumă servicii locale, folosesc transportul urban și contribuie la dezvoltarea comunităților profesionale locale. Stimulează astfel sectoare precum horeca și locuințele flexibile.

Europenii, în prim-plan

Datele arată că europenii, în special spaniolii, sunt printre cei mai activi. Aceștia tind să combine mai multe destinații într-o singură călătorie și să rămână în medie aproape 18 zile. Interesul crescut pentru meciurile din Guadalajara, inclusiv cele ale naționalei Spaniei, contribuie la creșterea atractivității Mexicului. Fenomenul indică o schimbare structurală: turismul nu mai este doar o escapadă de scurtă durată, ci devine un mod temporar de viață. Mexicul nu mai concurează doar ca destinație sportivă, ci și ca spațiu de locuit și muncit pentru o generație conectată și mobilă.