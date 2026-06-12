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Un record al Cupei Mondiale de fotbal, doborât de două ori în câteva ore

Recordul pentru cel mai vârstnic selecționer care a condus o echipă la Cupa Mondială a fost doborât de două ori în decurs de câteva ore, în prima zi a turneului final din 2026.
Un record al Cupei Mondiale de fotbal, doborât de două ori în câteva ore
Petre Apostol
12 iun. 2026, 06:07, Sport
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Belgianul Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a devenit joi cel mai în vârstă antrenor din istoria competiției, la 74 de ani și două luni, odată cu debutul echipei sale în meciul de deschidere al turneului, pierdut cu 0-2 în fața Mexicului.

Recordul său a rezistat însă doar câteva ore. În partida dintre Cehia și Coreea de Sud, selecționerul ceh Miroslav Koubek, în vârstă de 74 de ani și nouă luni, a devenit noul deținător al recordului, depășindu-l pe Broos.

Cei doi tehnicieni au depășit performanța stabilită anterior de germanul Otto Rehhagel, care avea 72 de ani și 10 luni când a condus Grecia la Cupa Mondială din 2010.

Noul record va avea însă o viață și mai scurtă. Duminică, odată cu debutul naționalei Curaçao la turneul final, olandezul Dick Advocaat va deveni cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale.

Fostul antrenor al Țărilor de Jos și Coreei de Sud are 78 de ani și participă la al treilea său Campionat Mondial din postura de selecționer, după edițiile din 1994 și 2006.

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