Așa funcționează cartonașele galbene și roșii la Cupa Mondială 2026: se cumulează?

Cupa Mondială 2026 introduce o regulă nouă privind cartonașele: contorul se resetează la zero după faza grupelor și după sferturile de finală. Scopul este ca marile vedete să poată participa în fazele decisive ale turneului, inclusiv în finala de pe 19 iulie de la MetLife Stadium din New Jersey.

Regulile de bază rămân neschimbate. Un jucător care primește două cartonașe galbene sau unul roșu ratează meciul următor. Noutatea constă în momentele în care contorul este resetat.

Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA, a confirmat că acumularea cartonașelor se oprește de două ori pe parcursul turneului. Prima resetare are loc după încheierea fazei grupelor. A doua are loc după sferturile de finală.

Se acumulează cartonașele galbene în cadrul turneului?

Da, cartonașele galbene se acumulează pe tot parcursul fazei în care se află echipa. Contorul pornește de la zero la începutul fiecărei faze noi, după cele două momente de resetare stabilite de FIFA.

Un jucător care primește două galbene în semifinale ratează finala. Nu există o a treia resetare după această etapă.

De ce a introdus FIFA această regulă

Scopul declarat al modificării este sportiv: marile vedete ale turneului să poată ajunge în fazele finale fără riscul de a fi suspendate din cauza unor cartonașe acumulate în meciurile din grupe sau din optimi.

Cupa Mondială 2026 este cel mai mare turneu final din istorie. Se dispută în trei țări – SUA, Canada și Mexic – și reunește 48 de echipe repartizate în 12 grupe de câte patru. Cele 104 meciuri vor fi conduse de cea mai mare echipă de arbitri din istoria competiției: 52 de arbitri, 88 de asistenți și 30 de asistenți video din 50 de federații membre FIFA.