Trei reprezentante ale României, pe lista arbitrilor pentru Campionatul European feminin de handbal

Cele trei reprezentante ale României care figurează pe lista EHF sunt Simona Stancu, Georgiana Murariu și Mihaela Chiruță.

Simona Raluca Stancu va face echipă cu italianca Andrea Alejandra Pepe. Georgiana Murariu și Mihaela Chiruță formează un cuplu integral românesc.

Campionatul European feminin din 2026 va fi găzduit, în perioada 3-20 decembrie, de Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia.

România găzduiește meciuri ale turneului final la Cluj-Napoca și Oradea.

Înaintea turneului final, arbitrii nominalizați vor participa la un seminar de pregătire organizat la Viena, în perioada 11-13 septembrie.

EHF a precizat că lista este provizorie și cuprinde în prezent 16 cupluri de arbitri, deși pentru Campionatul European sunt prevăzute 18 perechi. Celelalte două cupluri vor fi desemnate ulterior.