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Nou format în Liga Campionilor la handbal feminin. Campionatul European feminin 2030, organizat de Franța și Belgia

Comitetul Executiv al EHF a aprobat, în cadrul ultimei reuniuni din sezonul 2025/2026, o nouă formulă de desfășurare pentru Liga Campionilor feminine, începând cu sezonul 2027/2028, și a atribuit organizarea Campionatului European feminin din 2030 Franței și Belgiei.
Nou format în Liga Campionilor la handbal feminin. Campionatul European feminin 2030, organizat de Franța și Belgia
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
13 iun. 2026, 15:49, Sport
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Potrivit deciziei EHF, anunțată sâmbătă, Liga Campionilor feminine de handbal va păstra formatul cu 16 echipe. Însă, acestea vor fi repartizate în patru grupe de câte patru formații, față de actualul sistem cu două grupe de câte opt echipe fiecare.

Primele trei clasate din fiecare grupă se vor califica într-o fază principală formată din două grupe de câte șase echipe. Primele patru formații din fiecare grupă principală vor avansa în sferturile de finală, competiția urmând să se încheie, în continuare, cu turneul Final Four.

În sezonul trecut al competiției, România a avut două reprezentante, CSM București și Gloria Bistrița, ambele fiind prezente în fazele eliminatorii. CSM București a obținut medaliile de bronz.

Modificări și în a doua competiție valorică, EHF European League feminin

Competiția va reuni 24 de echipe, împărțite în șase grupe de câte patru formații. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală, unde li se vor alătura patru echipe provenite din Liga Campionilor, respectiv formațiile clasate pe ultimul loc în grupele acesteia. Noul format elimină fazele preliminare de calificare.

Forul continental a precizat că obiectivul pe termen mediu este extinderea Ligii Campionilor feminine la 24 de echipe, după modelul care va fi implementat în competițiile masculine.

Campionatul European 2030, organizat în Franța și Belgia

În ceea ce privește competițiile interțări, EHF a atribuit organizarea Campionatului European feminin din 2030 Franței și Belgiei. Meciurile vor avea loc la Dunkerque, Nantes și Paris, respectiv la Anvers. Federația a anunțat că Elveția ar putea fi inclusă ulterior în proiect, cu orașul Zug, dacă vor fi îndeplinite toate condițiile organizatorice.

Ediția din 2030 va fi prima a Campionatului European feminin care va include sferturi de finală în noul sistem competițional.

În cadrul reuniunii de la Köln, EHF a confirmat și înființarea Consiliulului European al Jucătorilor de Handbal, structură care va avea șase membri și un mandat de patru ani. Alegerile urmează să fie organizate în perioada următoare.

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