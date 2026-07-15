CSO Voluntari 2005, în grupă cu deținătoarea Cupei CEV în Liga Campionilor la volei feminin

CSO Voluntari 2005, calificată direct în această fază a competiției, va evolua în Grupa E, unde o va întâlni pe Galatasaray Daikin Istanbul, deținătoarea Cupei CEV, dar și pe PGE Budowlani Łódź, campioană în premieră în Polonia, și pe VfB Suhl Thüringen, din Germania.

Tragerea la sorți a stabilit cinci grupe a câte patru echipe, faza grupelor urmând să se desfășoare în perioada 24 noiembrie 2026 – 3 februarie 2027.

Unul dintre cele mai dificile teste va fi duelul cu Galatasaray, formație care a cucerit în sezonul trecut Cupa CEV, a doua competiție continentală ca valoare. Echipa turcă a învins chiar pe CSO Voluntari, în semifinale.

Toate grupele Ligii Campionilor

Grupa A

VakifBank Istanbul (Turcia)

UNI Opole (Polonia)

Volley Mulhouse Alsace (Franța)

Câștigătoarea duelului preliminar 9/10

Grupa B

A. Carraro Prosecco Conegliano (Italia)

KS DevelopRes Rzeszów (Polonia)

Dresdner SC (Germania)

Igor Gorgonzola Novara (Italia)

Grupa C

Fenerbahce Medicana Istanbul (Turcia)

Numia Vero Volley Milano (Italia)

Levallois Paris Saint-Cloud (Franța)

Vasas Óbuda Budapesta (Ungaria)

Grupa D

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

Eczacıbași Dynavit Istanbul (Turcia)

Tent Obrenovac (Serbia)

Câștigătoarea duelului preliminar 11/12

Grupa E

PGE Budowlani Łódź (Polonia)

VfB Suhl Thüringen (Germania)

CSO Voluntari 2005 (România)

Galatasaray Daikin Istanbul (Turcia)