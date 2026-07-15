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CSO Voluntari 2005, în grupă cu deținătoarea Cupei CEV în Liga Campionilor la volei feminin

Campioana României la volei feminin, CSO Voluntari 2005, și-a aflat adversarele din faza grupelor Ligii Campionilor 2026/2027, în urma tragerii la sorți organizate miercuri de Confederația Europeană de Volei (CEV).
CSO Voluntari 2005, în grupă cu deținătoarea Cupei CEV în Liga Campionilor la volei feminin
sursă foto: CEV
Petre Apostol
15 iul. 2026, 13:41, Sport
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CSO Voluntari 2005, calificată direct în această fază a competiției, va evolua în Grupa E, unde o va întâlni pe Galatasaray Daikin Istanbul, deținătoarea Cupei CEV, dar și pe PGE Budowlani Łódź, campioană în premieră în Polonia, și pe VfB Suhl Thüringen, din Germania.

Tragerea la sorți a stabilit cinci grupe a câte patru echipe, faza grupelor urmând să se desfășoare în perioada 24 noiembrie 2026 – 3 februarie 2027.

Unul dintre cele mai dificile teste va fi duelul cu Galatasaray, formație care a cucerit în sezonul trecut Cupa CEV, a doua competiție continentală ca valoare. Echipa turcă a învins chiar pe CSO Voluntari, în semifinale.

Toate grupele Ligii Campionilor

Grupa A

VakifBank Istanbul (Turcia)
UNI Opole (Polonia)
Volley Mulhouse Alsace (Franța)
Câștigătoarea duelului preliminar 9/10

Grupa B

A. Carraro Prosecco Conegliano (Italia)
KS DevelopRes Rzeszów (Polonia)
Dresdner SC (Germania)
Igor Gorgonzola Novara (Italia)

Grupa C

Fenerbahce Medicana Istanbul (Turcia)
Numia Vero Volley Milano (Italia)
Levallois Paris Saint-Cloud (Franța)
Vasas Óbuda Budapesta (Ungaria)

Grupa D

Savino Del Bene Scandicci (Italia)
Eczacıbași Dynavit Istanbul (Turcia)
Tent Obrenovac (Serbia)
Câștigătoarea duelului preliminar 11/12

Grupa E

PGE Budowlani Łódź (Polonia)
VfB Suhl Thüringen (Germania)
CSO Voluntari 2005 (România)
Galatasaray Daikin Istanbul (Turcia)

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