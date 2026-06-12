Mexic învinge Africa de Sud cu 2-0 în meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2026, partidă cu 3 cartonașe roșii | În celălalt meci al grupei, Coreea de Sud – Cehia: 2-1. Europenilor le-a fost anulat un gol!

UPDATE #2: Coreea de Sud – Cehia: 2-1. Europenilor le-a fost anulat un gol!



În aceeași grupă cu Mexic și Africa de Sud, s-a disputat și meciul dintre Coreea de Sud și Cehia. La pauză, scorul a fost 0-0. Prima repriză de la Guadalajara s-a aflat sub controlul asiaticilor, care i-au dominat pe europeni.

În minutul 59, Ladislav Krejci, fundașul lui Wolves, a înscris primul gol la Mondial și era 1-0 pentru cehi în ciuda dominării sub coreenilor.

Diferența de pe tabela de marcaj n-a rezistat nici 10 minute. Coreea de Sud a egalat în minutul 67 prin In-Beom Hwang, mijlocașul lui Feyernood.

Tomas Soucek (West Ham) a marcat pentru Cehia în minutul 77, dar golul a fost anulat după analiza VAR.

La mică distanță, în minutul 80, atacantul lui Besiktas, Hyeon-Gyu Oh, a punctat și el. Era 2-1 pentru Coreea de Sud, scor care s-a menținut până la finalul meciului (DETALII AICI!).

UPDATE #1: Reacția presei sud africane



Presa din Africa de Sud a ”desființat” naționala ”Bafana Bafana” după debutul de la Mondial. „Campania echipei Bafana Bafana pentru Campionatul Mondial 2026 a început prost, după ce a fost învinsă cu 2-0 de Mexic în meciul de deschidere al turneului.

Nu a fost atât de dezamăgitor că echipa lui Hugo Broos a pierdut în fața gazdei, în fața fanilor lor pasionați din Mexico City, ci mai degrabă prestația complet lipsită de ambiție.

Și a existat o lipsă de disciplină. Sithole a fost eliminat pentru un fault de amator, iar rezerva Zwane a primit roșu pentru că l-a lovit pe Alvarado cu mâna spre finalul meciului.

Mexic l-a pierdut pe fundașul Cesar Montes în prelungiri, într-o seară aglomerată pentru arbitrul brazilian Wilton Sampaio. Bafana va trebui să dea dovadă de mult mai mult curaj și calm împotriva Cehiei și Coreei de Sud în următoarele meciuri din Grupa A, dacă vrea să ajungă în fazele eliminatorii”, se scrie în Citizen.

ȘTIREA INIȚIALĂ

În fața unui stadion arhiplin, Mexic, una dintre cele trei gazde ale competiției, a deschis scorul încă din minutul 9 prin atacantul Julian Quiñones. Acesta a profitat de o eroare în defensiva sud-africană și l-a învins pe portarul Ronwen Williams.

Mexicanii au dominat prima jumătate a meciului și au fost aproape de a-și dubla avantajul înainte de pauză, însă șutul lui Quiñones a lovit bara porții în minutul 41.

Situația Africii de Sud s-a complicat imediat după reluarea jocului. În minutul 49, mijlocașul Sphephelo Sithole a fost eliminat direct pentru un fault dur asupra lui Brian Gutiérrez, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

Profitând de avantajul unui om în plus, Mexic și-a consolidat controlul asupra partidei și a marcat al doilea gol în minutul 67. Roberto Alvarado a centrat precis în careu, iar veteranul Raúl Jiménez a înscris cu o lovitură de cap, stabilind scorul final, în cele din urmă: 2-0.

Finalul meciului a adus și mai multe probleme pentru reprezentativa sud-africană. În minutul 85, Themba Zwane a fost eliminat după consultarea sistemului VAR, iar „Bafana Bafana” au încheiat partida în nouă jucători.

În minutele de prelungire ale partidei, Mexic a rămas, de asemenea, cu un om în minus. Cesar Montes a fost eliminat după o piedică în urma unui contraatac al sud-africanilor.

Victoria le oferă mexicanilor primele trei puncte ale competiției și un start ideal în Grupa A.