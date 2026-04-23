Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Los Angeles au vândut 4 milioane de bilete în prima etapă

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028 au declarat joi că au vândut peste 4 milioane de bilete la prima lansare din această lună, conform Reuters.

Se preconizează o cerere foarte puternică pentru Jocurile Olimpice de vară, înainte cu mai bine de doi ani de ceremonia oficială de deschidere.

LA28 a declarat că înregistrările s-au deschis pe tickets.LA28.org, din nou, pentru a doua extragere de bilete, iar vânzările vor urma să înceapă în august 2026.

Următoarea fază va oferi un inventar nou pentru toate sporturile olimpice și prețuri diferite față de cele inițiale, potrivit comitetului de organizare.

„Răspunsul la vânzarea noastră inițială a fost absolut istoric”, a declarat Reynold Hoover, directorul executiv al LA28, într-un comunicat.

LA28 a declarat că 95% din biletele cu prețul sub 100 de dolari au fost vândute în timpul unei pre-vânzări pentru locuitorii din zonele Los Angeles și Oklahoma City, iar aproximativ 500.000 de bilete cu prețul de 28 de dolari au fost achiziționate de cumpărători locali.

Unii locuitori, însă, au declarat că prețurile au fost neașteptat de ridicate, în timp ce taxele și disponibilitatea limitată în timpul pre-vânzării au fost, de asemenea, probleme.

Organizatorii au declarat că biletele au fost vândute în 85 de țări și în toate cele 50 de state și teritorii americane, Regatul Unit, Canada, Mexic și Japonia fiind printre principalele piețe internaționale.

Comitetul de organizare a declarat că sesiunile olimpice feminine s-au vândut într-un ritm mai mare decât sesiunile masculine în prima lansare, în timp ce gimnastica artistică a fost sportul cu cele mai rapide vânzări.

De asemenea, acesta a precizat că aproape toate biletele puse în vânzare pentru meciurile de fotbal la șapte locații din țară au fost vândute.