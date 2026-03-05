Holcim transformă silozurile fabricii din Câmpulung într-un mural care purifică aerul. Efectul se datorează vopselei folosite

Lucrarea, amplasată pe trei silozuri de ciment, acoperă o suprafață de 2.800 de metri pătrați și este vizibilă de pe Drumul Național 72A, care leagă Târgoviște de Câmpulung și Rucăr.

Proiectul se remarcă prin utilizarea tehnologiei Airlite, o vopsea sustenabilă cu proprietăți de purificare a aerului, efect antibacterian și antiviral, dar și cu capacitatea de auto-curățare. Pe anumite secțiuni ale lucrării a fost utilizată vopsea colorată Airlite, iar pe alte zone o vopsea standard protejată cu Airlite Clear Coat, un strat transparent care integrează aceeași tehnologie și oferă aceleași beneficii de reducere a poluării și de igienizare a suprafețelor.

Vopseaua care purifică aerul

Tehnologia este activată de lumină și acționează automat, fără consum de energie și fără întreținere. Odată aplicată pe suprafață, vopseaua contribuie la neutralizarea oxizilor de azot – gaze poluante provenite în special din traficul rutier și din industrie, care afectează calitatea aerului și pot provoca probleme respiratorii – și la reducerea altor poluanți din aer, împiedicând în același timp dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiurilor.

Impactul în cifre

Potrivit companiei, efectele acestei tehnologii pot fi traduse și în cifre relevante pentru comunitate. Suprafața de aproximativ 2.800 mp acoperită cu vopsea Airlite are o capacitate de purificare a aerului comparabilă cu cea a unei păduri de aceeași dimensiune.

În doar 12 ore, muralul poate neutraliza oxizii de azot generați de 599 de autoturisme pe benzină Euro 6 care circulă zilnic timp de un an, ceea ce înseamnă eliminarea a aproximativ 157 de kilograme de oxizi de azot anual.

Artă pentru mediu, la 40 m

Lucrarea a fost semnată de artista vizuală Wanda Hutira, cunoscută pentru intervențiile sale de artă urbană la scară mare și pentru proiectele care explorează relația dintre natură și spațiul construit. Pictura a fost realizată pe parcursul unei luni, la finalul anului 2025, cu sprijinul unei echipe specializate în lucrări la înălțime, intervenția având loc la aproximativ 40 de metri deasupra solului.

„Ne-am dorit să demonstrăm că sustenabilitatea poate fi integrată nu doar în produsele și procesele noastre, ci și în modul în care interacționăm cu comunitățile din care facem parte. Muralul de la Câmpulung este mai mult decât o intervenție artistică – este o declarație despre direcția în care evoluează industria construcțiilor și despre angajamentul Holcim România de a construi durabil, responsabil și cu impact pozitiv pe termen lung”, a explicat Cornel Banu, director industrial al Holcim România.

Holcim Premium Blue

Proiectul este parte a noii platforme de brand lansate de grupul Holcim la nivel mondial în 2025, prin care compania își consolidează poziția de partener în domeniul construcțiilor sustenabile. Noua identitate vizuală introduce Holcim Premium Blue, un bleumarin intens devenit culoarea principală a brandului, simbol al încrederii și al angajamentului pe termen lung. Culoarea se regăsește și în compoziția muralului realizat la Câmpulung.

Tehnologia Airlite pentru aer curat

Reprezentanții companiei care a dezvoltat tehnologia Airlite au subliniat că astfel de proiecte pot transforma suprafețe urbane sau industriale obișnuite în elemente active pentru protejarea mediului.

„Acest mural demonstrează că arta poate deveni un instrument concret de sustenabilitate, transformând suprafețe obișnuite în soluții active pentru îmbunătățirea calității aerului. Fiecare proiect realizat cu tehnologia Airlite contribuie la orașe mai sănătoase și aduce beneficii reale comunității”, a declarat Sara Alemanno, responsabilă de marketing și comunicare și coordonatoare a proiectelor artistice în cadrul The Blue Planet.

Producție cu carbon redus la Câmpulung

Fabrica Holcim din Câmpulung este considerată unul dintre reperele rețelei internaționale a grupului în ceea ce privește implementarea tehnologiilor și proceselor sustenabile. Aici sunt produse și soluții cu amprentă redusă de carbon din portofoliul companiei, inclusiv cimentul ECOPlanet PLUS.