Psihologia explică de ce unii oameni uită imediat numele persoanelor cunoscute. Motivul nu este memoria slabă

Fenomenul este comun și apare mai ales când ești prezentat mai multor persoane deodată. Cauza principală nu este distracția, ci concentrarea excesivă pe conversație și pe prezența celuilalt. Ești atât de atent la persoana din fața ta, încât numele trece pur și simplu neobservat.

Psihologii spun că aceasta este, de fapt, o calitate, potrivit El Economista.

Înseamnă că ești un interlocutor bun și că acorzi mai multă importanță omului decât etichetei lui.

De ce îți amintești fețele, dar nu și numele

Persoanele care uită ușor numele sunt, de obicei, foarte bune la a recunoaște fețele. Specialiștii explică acest lucru printr-o moștenire evolutivă. Pentru supraviețuire, era mai important să recunoști o față decât să reții un nume.

Ce spune psihologia despre empatia și atenția la detalii

Când cunoști pe cineva, ești atent la povestea lui personală, la confortul lui, la semnalele nonverbale. Aceste lucruri ocupă resursele cognitive disponibile. Numele, un element abstract și arbitrar, rămâne pe plan secund.

Psihologii spun că acest comportament indică un nivel ridicat de empatie. Încerci să te pui în locul celuilalt înainte de a reține cum îl cheamă.

Legătura cu normele sociale

Persoanele care nu dau prea multă importanță convențiilor sociale tind să uite mai ușor numele. Ele sunt mai atente la energia pe care o transmite cealaltă persoană și la ce se comunică dincolo de cuvinte. Această capacitate de a „citi între rânduri” compensează, în felul ei, absența numelui din memorie.