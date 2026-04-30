Psihologii au identificat trăsătura rară a oamenilor care nu urăsc

Sfârșitul unei relații aduce, de obicei, durere, furie și nevoia de a da vina pe celălalt. Resentimentele par, uneori, o formă de control asupra unei situații scăpate de sub control. Totuși, unele persoane aleg altceva: să păstreze amintirile frumoase și să meargă mai departe fără ură, spun psihologii, conform yourtango.com.

Ei arată că această alegere nu este întâmplătoare și că ea reflectă un profil psihologic aparte.

Maturitate emoțională și empatie

Prima trăsătură identificată de specialiști este maturitatea emoțională. Psihoterapeutul R. Scott Gornto afirmă că aceasta este o abilitate dobândită, care necesită conștiință de sine și muncă interioară, nu ceva cu care te naști.

Alături de ea vine empatia ridicată. Persoanele care refuză să urască pe cineva pe cine au iubit sunt capabile să înțeleagă perspectiva fostului partener, chiar și atunci când au fost rănite. Văd omul din spatele greșelilor, nu doar greșelile.

Stabilitate interioară și introspecție

Un studiu publicat în Psychological Bulletin arată că personalitatea oamenilor devine mai stabilă în timp. Cei cu echilibru interior autentic nu au nevoie de ură pentru a se simți în siguranță după o despărțire.

Introspecția joacă și ea un rol esențial. Aceste persoane au făcut o muncă interioară reală: și-au analizat propriile greșeli, și-au asumat responsabilitatea și nu au permis rușinii să le consume.

Iertarea, ca formă de auto-vindecare

Un studiu publicat în Forgiveness and Health arată că iertarea îmbunătățește atât sănătatea mentală, cât și pe cea fizică. Persoanele care nu nutresc ură față de un fost partener nu iartă pentru celălalt, ci pentru ele însele.

Liniște, încredere și recunoștință

Psihologul Barbara Markway subliniază că încrederea în sine oferă resursele necesare pentru a face față eșecurilor fără autoînvinuire. Iar oamenii care refuză ura după o despărțire au, de regulă, această resursă internă bine dezvoltată.

La aceasta se adaugă recunoștința: în loc să se concentreze pe ce a mers prost, ei aleg să prețuiască ce a fost frumos. O alegere care, spun psihologii, accelerează vindecarea și deschide drumul spre relații mai sănătoase.