Metoda olandeză cu care poți scăpa de stres fără să faci nimic

Este vorba despre metoda Niksen, care ne permite să ne relaxăm și să ne deconectăm de tot, chiar și în momentele de agitație intensă zilnică, în mijlocul rutinei, scrie okdiario.es.

În ce constă metoda olandeză pentru a reduce stresul

Se bazează pe a ne opri și a abandona ceea ce facem, dedicându-ne să nu facem nimic. Atât de simplu. Până la urmă este ca o artă, pentru că în prezent se poate spune că rareori stăm pe loc, deoarece nu ne oprim toată ziua.

Așadar, atunci când suntem mai stresați, este inutil să continuăm, pentru că acest lucru va duce la o spirală și mai negativă. Din acest motiv, lăsăm ceea ce facem, conform acestei metode, ieșim la o plimbare, ne bem un ceai în liniște sau citim o carte dacă avem chef. Astfel ne odihnim.

Deși unii au considerat-o o practică sedentară, pentru că în realitate nu te miști și nici nu trebuie să faci nimic, pur și simplu te odihnești și te lași dus de moment, acum este un principiu adoptat și apreciat de toți.

Aplicarea ei nu este complicată, deși, din cauza stresului zilnic, uneori poate părea imposibil. De aceea, se recomandă să facem câteva pauze zilnice pentru a continua apoi rutina. Adică, dacă în acel moment simțim nevoia să nu facem nimic, practicăm acest lucru, sau dacă vrem să ieșim la cumpărături după o zi încărcată de stres ori să vizităm un muzeu, în esență este vorba despre odihnă combinată cu a face ceea ce ne dorim în acel moment.

Se bazează pe a face hobby-ul care ne place cel mai mult, dar fără ca acesta să genereze un nou stres. Pentru că, pe lângă vacanțe, merităm și o pauză zilnică, iar acest lucru este uneori greu de realizat.

Care este momentul potrivit pentru a o practica

Multe persoane o practică după ce și-au încheiat ziua de muncă. Altele își rezervă 5 sau 10 minute pentru acest lucru, fie la prânz, fie imediat după ce se trezesc, pentru a-și reîncărca energia la începutul zilei.

Astfel, fiecare își va găsi propriul moment pentru a o practica. Important este ca ceea ce facem să nu presupună un nou efort de gândire, ideal fiind să o practicăm atunci când ne golim mintea, adică atunci când nu facem nimic sau pur și simplu stăm întinși pe canapea.

În acest fel, mintea se eliberează, iar asta este exact ceea ce avem nevoie pentru a ne reîncărca energia și forțele, inclusiv în timpul săptămânii.