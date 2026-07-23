Conturile secrete de Instagram ale vedetelor nu mai sunt chiar secrete. Cum își fidelizează starurile fanii prin „finsta”

Deși conceptul a apărut inițial în rândul adolescenților care voiau un spațiu ferit de privirea părinților sau profesorilor, „finsta” a devenit astăzi un instrument de marketing și de consolidare a relației dintre artiști și cei mai loiali admiratori, scrie Il Post.

Ce este, de fapt, un „finsta”

Termenul provine din expresia „fake Instagram” și desemnează un al doilea cont, diferit de profilul principal. La început, aceste conturi erau private și accesibile doar unui cerc restrâns de prieteni apropiați. Utilizatorii publicau fotografii spontane, glume, frustrări sau imagini pe care nu doreau să le asocieze cu identitatea lor publică.

În cazul celebrităților, scopul era același: un loc în care să poată comunica mai relaxat, fără presiunea milioanelor de urmăritori și fără obligația de a păstra o imagine perfectă. În ultimii ani însă, conceptul s-a schimbat radical.

Conturile „secrete” au ajuns să aibă sute de mii de urmăritori

Tot mai multe vedete își transformă conturile secundare în spații semi-private. Ele nu sunt promovate oficial, dar existența lor este cunoscută de cei mai dedicați fani, care pot solicita acces și urmăresc cu atenție fiecare indiciu lăsat de artist. Jurnalista Sam Tracy remarca într-o analiză publicată de Nylon că aceste conturi nu mai sunt adevărate „finsta”. „Nu mai vor să rămână ascunse. Vor să fie descoperite, dar nu prea ușor și nu de oricine”, explică aceasta. Rezultatul este o comunitate exclusivistă, în care fanii au impresia că fac parte dintr-un cerc privilegiat.

Charli XCX și strategia care a atras mii de fani

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este cântăreața britanică Charli XCX. Înaintea lansării noului album Music, Fashion, Film, artista și-a invitat fanii la sesiuni private de audiție organizate în mai multe orașe din lume.

Evenimentele nu au fost promovate pe contul principal de Instagram, urmărit de aproximativ nouă milioane de persoane, ci pe profilul secundar @b.sides, cunoscut doar de cei mai implicați admiratori.

Acest cont, care anterior purta numele @360_brat, era folosit încă din perioada turneului albumului Brat pentru fotografii din culise, indicii despre proiecte și informații exclusive. Recent, Charli XCX a anunțat că unele piese de pe noul album vor putea fi ascultate doar prin intermediul acestui cont și pe ediții limitate de vinil.

De ce funcționează atât de bine această strategie

Psihologii și sociologii explică fenomenul prin ceea ce este cunoscut drept relație parasocială. Conceptul descrie sentimentul pe care îl dezvoltă un fan atunci când are impresia că îl cunoaște personal pe artist, deși relația există doar într-o singură direcție.

Un cont secundar, aparent exclusivist, amplifică exact această senzație. Fanii nu mai au impresia că urmăresc o campanie de promovare, ci că primesc informații direct de la artist, înaintea tuturor celorlalți. Selecția urmăritorilor contribuie și ea la această percepție, pentru că accesul limitat creează sentimentul apartenenței la un grup restrâns.

Nu este vorba doar despre promovare

Pe aceste conturi, vedetele își permit să publice conținut care ar părea nepotrivit pe profilurile oficiale. Charli XCX a organizat adevărate „vânători de comori”, publicând coordonate geografice care îi conduceau pe fani către concerte surpriză sau evenimente neanunțate.

În același timp, rappera PinkPantheress și-a lansat în premieră o piesă pe contul secundar înainte de publicarea oficială, iar Kendrick Lamar și-a anunțat noul album pe propriul profil alternativ înainte ca informația să apară în celelalte canale de comunicare. Astfel de inițiative transformă urmăritorii în participanți activi și stimulează distribuirea informațiilor în comunitățile de fani.

Unele conturi sunt complet diferite de imaginea publică

Nu toate vedetele folosesc conturile secundare pentru promovare. Cântăreața Lorde administrează un profil dedicat exclusiv recenziilor de inele de ceapă prăjite pe care le încearcă în restaurante din întreaga lume.

Actorul Cole Sprouse publică fotografii surprinse chiar în momentul în care este fotografiat pe ascuns de trecători, însoțite de comentarii ironice.

Modelul Gigi Hadid a folosit ani la rând un cont separat pentru fotografii realizate pe film analogic, departe de estetica perfectă a profilului principal. Aceste proiecte personale oferă fanilor impresia că descoperă o latură autentică a celebrităților, diferită de imaginea atent construită pentru publicul larg.

O nouă etapă în comunicarea dintre vedete și fani

Succesul acestor conturi arată că, în era rețelelor sociale, exclusivitatea a devenit una dintre cele mai valoroase forme de apropiere dintre artiști și public. Deși sunt prezentate drept spații intime, multe dintre aceste profile funcționează ca instrumente sofisticate de fidelizare, combinând spontaneitatea cu strategii atent planificate de promovare.

Pentru fani, sentimentul că au acces la informații „din culise” este suficient pentru a consolida legătura cu artistul preferat. Pentru vedete, „finsta” reprezintă o modalitate eficientă de a păstra iluzia autenticității într-un mediu dominat de imagine și marketing.