Megan Fox a închis gura criticilor cu o singură replică pe Instagram

Actrița a postat pe Instagram un set de fotografii în lenjerie intimă.

Un urmăritor a criticat-o dur, numind postarea „jenantă” pentru o mamă de 40 de ani, scrie TMZ. Comentariul a comparat imaginile cu conținut potrivit unei adolescente de 16 ani.

Actrița nu a ignorat comentariul negativ, ci a răspuns cu o întrebare neașteptată: „Care dintre foștii mei iubiți ești tu de fapt?”.

Replica a fost interpretată ca o aluzie directă la relațiile ei anterioare, mai ales la ultima despărțire, cea de Machine Gun Kelly.

Cine sunt foștii parteneri ai lui Megan Fox?

Actrița a fost logodită cu Machine Gun Kelly din ianuarie 2022, după o relație începută în 2020.

Cei doi s-au despărțit definitiv la finalul lui 2024, înainte de nașterea fiicei lor, Saga, în martie 2025.

Sarcina a fost, potrivit actriței, o „surpriză fericită” neplanificată.

Înainte de această relație, Megan Fox a fost căsătorită timp de zece ani cu actorul Brian Austin Green. Cei doi au divorțat oficial la începutul anului 2022 și cresc împreună trei băieți: Noah, Bodhi și Journey.