Ce spune psihologia despre persoanele care își verifică e-mailurile de serviciu în timpul vacanței

Mulți oameni nu reușesc să se deconecteze complet de la muncă în vacanță. Fizic se află departe de birou, dar mintea rămâne acolo, conform okdiario. Psihologii explică de ce apare acest comportament și cum poate fi evitat.

În vacanță, unele persoane verifică frecvent e-mailul de serviciu sau grupul de WhatsApp cu colegii. Le e teamă să nu rateze ceva important. Fizic nu se mai află la birou, dar mintea rămâne ancorată în activitatea profesională. Acest comportament poate duce la anxietate, dificultăți de somn și oboseală.

Ce spun psihologii despre hiperconectivitate

Potrivit psihologilor, deconectarea de la muncă a devenit tot mai dificilă din cauza telemuncii și a hiperconectivității digitale. Ei explică faptul că trăim într-o cultură care pune productivitatea mai presus de bunăstare. Mulți oameni simt nevoia să-și demonstreze constant angajamentul față de companie, chiar și în timpul liber.

Recomandările specialiștilor pentru o deconectare reală

Specialiștii de la centrul de psihologie „Psicólogo Chamberí” spun că deconectarea reală de la muncă nu este un capriciu. Este o necesitate pentru sănătatea mentală.

Printre recomandările lor se numără terminarea sarcinilor rămase în suspans înainte de plecare și delegarea celor urgente. De asemenea, este utilă informarea echipei despre perioada de absență și activarea unui răspuns automat la e-mail. Specialiștii mai recomandă ca ședințele să nu fie programate imediat după întoarcerea din concediu.

Cum se reduce dependența de telefon în vacanță

Eliminarea temporară a aplicațiilor de serviciu și dezactivarea notificărilor legate de muncă sunt pași utili pentru o deconectare reală. Timpul dedicat plimbărilor sau sportului ajută la refacerea psihologică și emoțională.

Reducerea utilizării dispozitivelor electronice și a rețelelor sociale sprijină, la rândul ei, procesul de deconectare digitală.

Vinovăția de a te odihni, un obstacol frecvent

Specialiștii subliniază importanța depășirii sentimentului de vinovăție pentru faptul de „a nu face nimic” în vacanță.

Multe persoane se simt vinovate atunci când se odihnesc, mai ales dacă se identifică puternic cu rolul lor profesional. Pentru a fi mai productiv la revenirea din concediu, este important să te odihnești cu adevărat.