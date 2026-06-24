Psihologii explică de ce unii oameni spun „mulțumesc” de prea multe ori

Recunoștința exagerată sau a mulțumi excesiv nu e despre maniere, ci despre un lucru mult mai profund, arată psihologia. Dacă i-ai mulțumit vreodată unui prieten de trei ori pentru un link, nu ești singurul. Probabil nu e vorba despre faptul că ești prea emotiv, notează Times of India

Psihologia sugerează că mulțumirile excesive pentru favoruri mici ar putea spune ceva mai nuanțat despre tine. Pot spune ceva despre modul în care percepi legătura, grija și neliniștea tăcută pe care o simți când ești ajutat.

Este o experiență prin care majoritatea dintre noi am trecut. Cineva face ceva mărunt, cum ar fi să-ți țină ușa sau să-ți înapoieze bani mărunți. Reacția ta poate părea aproape prea exagerată pentru momentul respectiv.

Îi mulțumești o dată, apoi din nou și poate revii asupra subiectului a doua zi. Pentru un observator din afară, acest lucru poate părea exagerat.

Potrivit lucrării psihologului Sara Algoe, recunoștința nu este doar o amabilitate socială. Ea funcționează ca un semnal interpersonal, arată cercetarea „Find, Remind, and Bind: The Functions of Gratitude in Everyday Relationships”.

De ce un gest mic poate genera o reacție mare

Teoria susține că, atunci când acțiunile cuiva răspund nevoilor tale, această receptivitate semnalează ceva important. Semnalează că te înțelege, te apreciază și îi pasă de tine.

Acest sentiment de a fi cu adevărat înțeles este cel care conferă micilor favoruri o greutate emoțională disproporționată. Mai mult decât amploarea gestului în sine, contează sentimentul de a fi înțeles.

Cercetarea sugerează că recunoștința este declanșată cel mai puternic de „receptivitatea percepută”. Este sentimentul că cealaltă persoană a înțeles și i-a păsat de ceea ce aveai cu adevărat nevoie. Ar putea fi mai puțin vorba despre amploarea favoarei, cât despre sentimentul că cineva te-a înțeles fără să-i ceri asta.

De aceea, un gest mic poate genera un „mulțumesc” surprinzător de mare. Creierul tău simte recunoștință și neliniște în același timp.

Tensiunea tăcută din spatele recunoștinței

Sentimentul din spatele tuturor acestor mulțumiri s-ar putea să nu fie întotdeauna doar căldură pură. Uneori, ea poate fi amestecată cu o tensiune de intensitate redusă, pentru care psihologia are un termen specific.

Cercetătoarea Jo-Ann Tsang a publicat un studiu în revista „Motivation and Emotion”. Cu cât motivele celui care ajută păreau mai pur binevoitoare, cu atât recunoștința era mai puternică. Sentimentul de îndatorare rămânea însă aproximativ același, indiferent cât de altruiste păreau intențiile celui care ajuta.

Recunoștința reflectă cât de plin de grijă pare gestul. Sentimentul de îndatorare pare să urmeze o logică diferită, mai constantă. Este legat mai mult de actul de a primi decât de motivul pentru care cineva a ajutat.

Așadar, când cineva face ceva neobișnuit de atent, chiar și ceva mărunt, gândul vine automat: „Îi datorez ceva acum?” A existat vreo capcană?

Oamenii pot face față acestei tensiuni spunând „mulțumesc” în repetate rânduri. Este o modalitate de a arăta respect și de a închide cercul. Este și o modalitate de a restabili echitatea în schimb, chiar și pentru o favoare mică.

De ce e greu să accepți ajutorul necondiționat

Este surprinzător de greu să accepți ajutorul gratuit. Cercetarea lui Algoe sugerează că recunoștința este mai puternică atunci când ajutorul pare personal, nu de rutină.

Acest lucru iese cu adevărat în evidență atunci când sprijinul vine într-un mod pe care nu-l așteptai. Oamenii sunt obișnuiți ca ajutorul să implice un anumit cost, o favoare datorată în viitor sau o condiție tacită. Ajutorul fără condiții poate fi cu adevărat greu de acceptat fără rezerve.

Poate că mulțumirile se înmulțesc nu pentru că persoana este politicoasă, ci pentru că încă încearcă să înțeleagă semnificația momentului. Surpriza de a fi ajutat fără niciun motiv poate fi o experiență emoțională distinctă de favoarea în sine.

Acest lucru este cel mai evident în relațiile apropiate. Este plăcut când un aproape-străin îți cumpără o cafea. Poate fi aproape șocant când un prieten apropiat te acoperă la serviciu fără să i se ceară.

Când recunoștința devine o reprezentație

Intensitatea recunoștinței reflectă adesea intensitatea sentimentului de a fi cu adevărat îngrijit. Uneori, recunoștința devine o reprezentație, iar acest lucru merită remarcat.

Nu toată recunoștința excesivă provine neapărat din căldură sufletească. Cercetările lui Algoe sugerează că, uneori, oamenii exagerează recunoștința dincolo de ceea ce simt de fapt. Nu o fac din lipsă de sinceritate, ci pentru că simt presiunea socială de a face ceea ce este „corect”.

Poate fi o modalitate de a atenua stânjeneala sau de a proteja relația de orice dezechilibru. Sau de a evita să pari nerecunoscător, mulțumind mai intens decât simți de fapt. Acest tip de mulțumiri exagerate are un alt scop: nu este atât despre procesarea greutății emoționale a grijii, cât despre cum arată momentul respectiv.

Ce înseamnă, de fapt, recunoștința repetată

Un „mulțumesc” mare reflectă adesea mai mult semnificația momentului decât amploarea favoarei. Dacă te trezești mulțumind cuiva iar și iar pentru ceva mărunt, ai putea fi pur și simplu o persoană atentă. O persoană care ține minte cu atenție gesturile de bunătate și le simte cel mai profund atunci când sunt necondiționate.

Nu este ceva ce trebuie remediat. Ar putea fi una dintre trăsăturile cele mai sincere ale tale.

Recunoștința poate avea și o altă interpretare în cadrul modelului lui Sara Algoe. Ea nu servește doar ca expresie a aprecierii și a grijii, ci și ca instrument care consolidează relațiile dintre indivizi. Arată cât de important a fost acest gest și cât de mult l-au apreciat.

De aceea, a-ți exprima recunoștința în permanență poate însemna mai mult decât simpla apreciere. În modelul lui Algoe, recunoștința are două scopuri: nu este doar o recunoaștere a generozității, ci și un mijloc de a transmite importanța unei relații.

A-i mulțumi cuiva arată că acțiunile sale au contat și că relația merită întreținută. Astfel, a spune „mulțumesc” în mod repetat poate servi uneori nu ca o favoare în schimb, ci ca o investiție în relație.