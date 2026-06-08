Un laureat al Oscarurilor șochează: invocă Holocaustul pentru a-și justifica ura față de selfie-uri

La momentul respectiv, s-a discutat mult despre motivul absenței lui Penn deoarece el a petrecut noaptea Oscarurilor în Ucraina. Principala teorie a fost că a vrut să transmită un mesaj profund despre superficialitatea galelor de premiere pline de laude, în momente de criză reală.

Se pare însă că lucrurile nu stau chiar așa. Sean Penn a lipsit de la Oscaruri pentru că urăște selfie-urile, potrivit The Guardian.

În timpul unei discuții cu o prezentatoare CNN, Penn a abordat subiectul absenței sale de la Oscaruri. El a început prin a menționa că, în general, nu se simte bine în mulțime. „Nu este vorba doar despre [faptul că este] o gală de premiere”, a explicat el cu privire la ceremonie.

„Îți mănâncă sufletul”

„Ar fi la fel dacă acest grup ar merge la o petrecere de după și eu aș intra acolo. Asta a reprezentat mereu un disconfort social pentru mine; prea multă lume.” Ca regulă generală, Penn a afirmat că acum nu se mai amestecă în niciun grup social mai mare de opt persoane.

„Oamenii nu ar trebui să facă selfie-uri niciodată cu nimeni”, i-a spus Penn prezentatoarei. „Este rău pentru tine. Este rău pentru toată lumea. Îți mănâncă sufletul”.

Din acest punct de vedere, Penn se alătură unui număr tot mai mare de celebrități care preferă să nu facă selfie-uri cu fanii.

„Bunicuța care a supraviețuit Holocaustului”

Paul McCartney a dezvăluit recent că are un întreg discurs despre faptul că nu vrea să arate ca o anumită maimuță din Saint-Tropez, a cărei singură treabă este să facă poze cu turiștii pentru bani. Emilia Clarke spune că s-a oprit din acest obicei după ce cineva a încercat să îi facă o fotografie în timp ce ea trecea printr-o criză de panică într-un aeroport. Emma Watson refuză deoarece nu vrea să își dezvăluie constant locația pe internet.

„Bunicuța care a supraviețuit Holocaustului și nepotul ei de șase ani în scaun cu rotile, cu dizabilități motorii, care vin spre mine? Răspunsul este un ‘nu’ categoric”, a spus Penn.