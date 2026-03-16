Sean Penn, la Kiev după Oscar. Zelenski: „Un adevărat prieten al Ucrainei”

Sean Penn a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din filmul „O bătălie după alta”. Actorul nu a fost prezent la ceremonie. Surse ale New York Times au anunțat încă din seara galei că Penn se afla angajat într-o vizită în Ucraina.

Un înalt oficial ucrainean a confirmat pentru AFP prezența actorului.

„Putem spune că se află în Ucraina, dar este vorba de o vizită personală. Simte nevoia să fie în Ucraina”, a declarat oficialul.

Întâlnirea cu Zelenski

La Kiev, Sean Penn s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean i-a mulțumit public pentru sprijinul acordat țării „încă din prima zi a invaziei la scară largă și chiar și astăzi”.

Penn se află în Ucraina pentru a-și arăta solidaritatea față de țara aflată în război. Actorul american a mai vizitat Ucraina de mai multe ori din februarie 2022, de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Un angajament de lungă durată

Sean Penn este unul dintre cei mai vocali susținători occidentali ai Ucrainei din lumea culturală. Prezența sa la Kiev, în locul ceremoniei de la Hollywood, a atras atenția internațională. Gestul a fost interpretat ca un semnal puternic de solidaritate cu poporul ucrainean în contextul continuării conflictului.