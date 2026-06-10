Actrița Glenn Close va primi un Oscar onorific, alături de regizorul Ridley Scott și animatorul Floyd Norman

Alături de Glenn Close vor fi recompensați cu premii onorifice regizorul britanic Ridley Scott și animatorul Floyd Norman, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile lor excepționale la industria cinematografică.

În vârstă de 79 de ani, Glenn Close a fost nominalizată de opt ori la premiile Oscar, egalând recordul deținut de Peter O’Toole pentru cele mai multe nominalizări fără victorie la categoria actorie. Prima sa nominalizare a venit în 1983 pentru filmul „The World According to Garp”, iar cea mai recentă în 2021 pentru „Hillbilly Elegy”.

„De-a lungul extraordinarei sale cariere, Glenn Close a dat viață unor personaje dintre cele mai complexe din cinematografie, demonstrând o gamă emoțională remarcabilă”, a transmis Academia într-un comunicat.

Ridley Scott, în vârstă de 88 de ani, este cunoscut pentru filme precum „Alien”, „Blade Runner” și „Gladiator”. Deși a fost nominalizat de patru ori la Oscar, inclusiv la categoria cel mai bun regizor pentru „Thelma & Louise” și „Black Hawk Down”, cineastul britanic nu a câștigat niciodată prestigioasa statuetă.

La rândul său, Floyd Norman este considerat o figură legendară a animației americane. În 1956, el a devenit primul animator afro-american angajat de studiourile Disney, contribuind la realizarea unor producții clasice precum „Sleeping Beauty”, „Mary Poppins”, „The Jungle Book” și „Robin Hood”. Ulterior, a lucrat și la filme precum „Mulan”, „Toy Story 2” și „Monsters, Inc.”.

Tot în cadrul ceremoniei, producătoarele Christine Vachon și Pamela Koffler vor primi Premiul Memorial Irving G. Thalberg, acordat producătorilor care au demonstrat în mod constant excelență în realizarea de filme. Cele două au fondat compania independentă Killer Films și au produs lungmetraje apreciate precum „Boys Don’t Cry”, „Far from Heaven”, „Carol” și „Past Lives”.

Ceremonia Governors Awards va avea loc pe 15 noiembrie la Ray Dolby Ballroom din Hollywood și este considerată debutul neoficial al sezonului premiilor cinematografice de la Hollywood.