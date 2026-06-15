Consiliul UE prelungește până în 2027 sancțiunile impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei și Sevastopolului

Consiliul Uniunii Europene a decis luni, 15 iunie, să prelungească pentru încă un an sancțiunile impuse Rusiei ca răspuns la anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea și a orașului Sevastopol, care aparțin Ucrainei.

Măsurile restrictive vor rămâne în vigoare până la data de 23 iunie 2027, scrie Ukrinform.

Potrivit informațiilor transmise de serviciul de presă al Consiliului UE, decizia a fost adoptată în urma evaluării anuale a sancțiunilor aplicate Federației Ruse.

„În urma evaluării anuale, Consiliul a decis, de asemenea, să reînnoiască măsurile restrictive introduse de UE ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și a orașului Sevastopol de către Federația Rusă și să prelungească aceste măsuri până la 23 iunie 2027”, se arată în declarația oficială.

Reprezentanții Uniunii Europene au mai spus că blocul comunitar nu recunoaște anexarea Crimeei și a Sevastopolului de către Rusia și consideră în continuare că aceasta este o încălcare a dreptului internațional.

În comunicatul Consiliului UE se menționează că Uniunea Europeană „nu recunoaște și continuă să condamne anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația Rusă ca o încălcare a dreptului internațional”.

Sancțiunile au fost introduse inițial în iunie 2014, după ocuparea și anexarea peninsulei de către Rusia.

Măsurile includ interdicția importurilor în statele membre ale Uniunii Europene pentru produsele provenite din Crimeea și Sevastopolul anexate ilegal.

Mai sunt interzise și investițiile financiare, dezvoltarea infrastructurii, alături de furnizarea de servicii turistice în Crimeea și Sevastopol.

Restricțiile europene vizează și exportul anumitor bunuri și tehnologii către companii din Crimeea sau pentru utilizarea acestora în peninsula anexată.

Măsurile se aplică în domenii precum transporturile, telecomunicațiile, energia, dar și activitățile de explorare și exploatare a petrolului, gazelor naturale și altor resurse minerale.

Tot luni, 15 iunie, Consiliul UE a aprobat și un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse.