Prima pagină » Știrile zilei » Psihologii spun că obiceiul de a adăuga sare în mâncare este caracteristic acestui tip de persoane

Psihologii spun că obiceiul de a adăuga sare în mâncare este caracteristic acestui tip de persoane

A avea solnița pe masă este unul dintre cele mai răspândite obiceiuri în gospodăriile din țara noastră. Deși recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) este de a nu depăși cinci grame de sare pe zi pentru a preveni anumite boli, realitatea este că este un obicei alimentar greu de eliminat.
Psihologii spun că obiceiul de a adăuga sare în mâncare este caracteristic acestui tip de persoane
Sursa: Pexels
Mădălina Dinu
16 mai 2026, 10:06, Life-Inedit
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Explicație

În principal, pentru că potențează gustul natural al alimentelor. Se pare că reduce amăreala și aciditatea, permițându-ne să percepem mai bine aromele și nuanțele. În plus, este esențială pentru reglarea fluidelor din organism.

Așa cum știm, sarea de mare este cea recomandată de majoritatea experților datorită proprietăților sale, considerate benefice pentru sănătate, ajutând organismul să funcționeze corect atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Lista completă

În acest context, mulți spanioli se întreabă dacă acest obicei este specific unui anumit tip de persoane. Iar răspunsul este da, potrivit psihologiei. Mai exact, acest grup prezintă câteva caracteristici specifice:

  • Căutarea senzațiilor.
    • Unele persoane care preferă stimuli intenși tind să aleagă gusturi mai puternice.
  • Automatizarea comportamentului.
    • Persoanele cu obiceiuri bine formate tind să repete acțiuni fără să se gândească.
  • Aderență mai scăzută la reguli alimentare.
    • Cei care acordă mai puțină atenție recomandărilor de sănătate pot adăuga mai multă sare.
  • Sensibilitate gustativă mai redusă.
    • Persoanele cu o sensibilitate mai scăzută a gustului tind să adauge mai multă sare.

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Cum a ajuns „Regele farselor” să lucreze la STB. Ce funcție ocupă „Jugaru Shukaru” la instituția de la Primăria Capitalei, după ce ani de zile a fost vedetă la ProTV
Gandul
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Cum a ajuns Dumitrica Chistol, de la croitoreasă și menajeră în casele bogătașilor din Italia, la educatoare într-o grădiniță de la țară. Povestea fascinantă a „Cenușăresei” din Poieni, mama de suflet a copiilor sărmani
Libertatea
Concediu la munte sau la mare? Care este mai sănătos pentru creier, potrivit neurochirurgului Vlad Ciurea
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia