Ce spune psihologia despre oamenii care pleacă de la petreceri fără să-și ia rămas bun

A pleca de la petreceri fără să-ți iei rămas bun nu înseamnă lipsă de politețe, ci o formă de autoreglare, potrivit psihologului José Martín del Pliego.
Andreea Tobias
11 mai 2026, 09:38, Știrile zilei
La întâlnirile sociale, există reguli implicite: salut la sosire, conversație, rămas bun la plecare. Totuși, nu toată lumea se simte confortabil cu acest protocol. Psihologia oferă o explicație pentru cei care aleg să dispară discret.

Psihologul José Martín del Pliego spune că sistemul nervos al unor persoane ajunge la un punct de saturație. „Nu are legătură cu lipsa de educație sau cu lipsa abilităților sociale”, subliniază el, conform clarin.com.

Ce se întâmplă în sistemul nervos

Mediile sociale – zgomotul, conversațiile simultane, mișcarea – cresc nivelul de activare al sistemului nervos. Când această activare devine prea intensă, persoana are nevoie să se retragă. Acest lucru se poate întâmpla chiar dacă evenimentul este plăcut.

A-ți lua rămas bun implică contact suplimentar, explicații și riscul de a fi reținut. Pentru cineva cu „bateria socială” epuizată, acest pas suplimentar este pur și simplu prea mult.

Introvertire, anxietate și nervul vag

La persoanele introvertite, orice eveniment aglomerat generează o activare mai mare a sistemului nervos. Nu este vorba de timiditate, ci de modul în care creierul procesează apropierea socială.

Cei cu anxietate socială pot avea capacitatea de autoreglare compromisă când stimulii cresc. Del Pliego menționează și rolul nervului vag, axa sistemului de conexiune socială. Experiențele timpurii instabile pot face mediile sociale să pară imprevizibile sau solicitante.

Sfaturi practice

Psihologul recomandă câteva strategii pentru cei care se recunosc în acest comportament. Primul pas este acceptarea de sine: a pleca discret nu este lipsă de politețe, ci grijă de sine. A anunța din timp că nu vei rămâne până la final reduce sentimentul de vinovăție. Ascultarea corpului și identificarea situațiilor sociale plăcute ajută sistemul nervos să capete încredere. Pentru cazuri mai complexe, terapii precum SSP ajută la reglarea nervului vag.

