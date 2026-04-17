Ce spune psihologia despre oamenii care poartă șapcă în fiecare zi

Șapca a parcurs un drum lung de la simbolul de statut din antichitate până la accesoriul zilnic al secolului XXI. În Grecia și Roma antică, militarii și sportivii o purtau ca parte a echipamentului oficial. Popularitatea în rândul publicului larg a venit în secolele XVIII și XIX, odată cu adoptarea ei de către clasa muncitoare, scrie La Nacion.

De la teren de baseball la street style

Șepcile moderne, de tipul celor de baseball, au apărut în secolul al XIX-lea în Statele Unite. Echipele sportive le-au inclus în echipamentul oficial, iar de acolo drumul spre modă a fost scurt.

Astăzi, șapca este mai degrabă un element de stil decât un accesoriu funcțional. Totuși, experții în sănătate mintală văd în ea mult mai mult decât atât.

Ce spune psihologia despre alegerea ta vestimentară

Psihologul Karen J. Pine, în lucrarea Mind What You Wear: The Psychology of Fashion, arată că modul în care ne îmbrăcăm influențează direct încrederea în noi. Alegerile vestimentare modelează și felul în care ne prezentăm celorlalți.

În acest cadru, Pine identifică trei dimensiuni psihologice ale purtării șepcii.

Prima este identitatea și autoexprimarea. Șapca poate semnala personalitatea, interesele sau apartenența la un grup. Este o declarație vizibilă despre cine ești sau cu ce te identifici.

A doua este controlul și împuternicirea. Purtarea șepcii poate induce un sentiment de siguranță și stăpânire a situației. Este legată de capacitatea de a te exprima liber prin alegerile vestimentare.

A treia este contextualizarea socială. Semnificația șepcii variază în funcție de mediul cultural și social în care este purtată.

Un mecanism de apărare discret

Un studiu al Colegiului Psihologilor SJ adaugă o nuanță importantă. Unele persoane folosesc șapca ca mecanism de apărare.

Acoperind o parte a feței, șapca diminuează sentimentul de vulnerabilitate. Efectul este mai pronunțat în situații de stres sau incertitudine. Încrederea în sine crește, chiar dacă sursa ei este un simplu accesoriu.

Psihologia modei ne reamintește astfel că nimic din ce purtăm nu este cu totul neutru.