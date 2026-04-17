Ce spune psihologia despre oamenii care poartă șapcă în fiecare zi

Psihologia răspunde și la întrebări pe care nu ni le-am pus niciodată. Printre ele, ce înseamnă să porți șapcă în fiecare zi. Deși pare un simplu accesoriu, alegerea de a-l purta zilnic poate dezvălui trăsături de personalitate la care nu te-ai fi gândit.
Andreea Tobias
17 apr. 2026, 11:05, Life-Inedit

Șapca a parcurs un drum lung de la simbolul de statut din antichitate până la accesoriul zilnic al secolului XXI. În Grecia și Roma antică, militarii și sportivii o purtau ca parte a echipamentului oficial. Popularitatea în rândul publicului larg a venit în secolele XVIII și XIX, odată cu adoptarea ei de către clasa muncitoare, scrie La Nacion.

De la teren de baseball la street style

Șepcile moderne, de tipul celor de baseball, au apărut în secolul al XIX-lea în Statele Unite. Echipele sportive le-au inclus în echipamentul oficial, iar de acolo drumul spre modă a fost scurt.

Astăzi, șapca este mai degrabă un element de stil decât un accesoriu funcțional. Totuși, experții în sănătate mintală văd în ea mult mai mult decât atât.

Ce spune psihologia despre alegerea ta vestimentară

Psihologul Karen J. Pine, în lucrarea Mind What You Wear: The Psychology of Fashion, arată că modul în care ne îmbrăcăm influențează direct încrederea în noi. Alegerile vestimentare modelează și felul în care ne prezentăm celorlalți.

În acest cadru, Pine identifică trei dimensiuni psihologice ale purtării șepcii.

Prima este identitatea și autoexprimarea. Șapca poate semnala personalitatea, interesele sau apartenența la un grup. Este o declarație vizibilă despre cine ești sau cu ce te identifici.

A doua este controlul și împuternicirea. Purtarea șepcii poate induce un sentiment de siguranță și stăpânire a situației. Este legată de capacitatea de a te exprima liber prin alegerile vestimentare.

A treia este contextualizarea socială. Semnificația șepcii variază în funcție de mediul cultural și social în care este purtată.

Un mecanism de apărare discret

Un studiu al Colegiului Psihologilor SJ adaugă o nuanță importantă. Unele persoane folosesc șapca ca mecanism de apărare.

Acoperind o parte a feței, șapca diminuează sentimentul de vulnerabilitate. Efectul este mai pronunțat în situații de stres sau incertitudine. Încrederea în sine crește, chiar dacă sursa ei este un simplu accesoriu.

Psihologia modei ne reamintește astfel că nimic din ce purtăm nu este cu totul neutru.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Libertatea
Ce pensie primește o pensionară din România, după ce a lucrat 29 de ani și 10 luni cu carte de muncă
CSID
Vehiculul creat de om ajuns cel mai departe de Pământ. Cât ar mai putea funcționa?
Promotor