Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa

Există un gest mic la finalul unei mese care spune mult despre personalitatea ta. Psihologia explică de ce cei care ajută chelnerii să strângă masa au un profil aparte, conform larazon.es.

Stivuiești farfuriile la final de masă? Apropii paharele de marginea mesei ca să ușurezi munca chelnerului? Psihologia spune că nu e doar politețe. Este un semn clar de empatie și conștiință socială.

Ce înseamnă gestul din punct de vedere psihologic

Atitudinea este legată de ceea ce specialiștii numesc comportament prosocial. Sunt acțiuni voluntare care urmăresc să ajute o altă persoană fără a aștepta nimic în schimb.

Psihologul Lachlan Brown spune că astfel de gesturi sunt tipice persoanelor cu empatie activă ridicată. Ele percep efortul altora și simt nevoia să contribuie, chiar și simbolic.

Cum arată profilul acestor persoane

Potrivit psihologului italian Gian Vittorio Caprara, comportamentele prosociale reflectă trăsături stabile de personalitate. Persoanele care ajută la strâns masa tind să fie ordonate și metodice. Se simt confortabil asumându-și responsabilități. Apreciază cooperarea și caută medii armonioase.

Nu suportă să stea pasivi când văd că cineva desfășoară o muncă grea sau puțin recunoscută.

Un simț al dreptății, nu doar educație

Dincolo de bunele maniere, gestul reflectă și un puternic simț al echității. Mulți oameni simt nevoia să compenseze, fie și simbolic, efortul chelnerului care i-a servit.

Nu este vorba de a-i lua locul, ci de a transmite respect față de o muncă invizibilă. Mesajul implicit este simplu: „Îți văd efortul.”

De ce contează și la job

Comportamentele prosociale sunt din ce în ce mai căutate pe piața muncii. O meta-analiză publicată în Journal of Applied Psychology, pe date de la peste 9.800 de angajați, arată că angajații prosociali reduc conflictele și îmbunătățesc climatul de lucru.

Un studiu Harvard Business School a constatat că echipele cu membri dispuși să ajute spontan au înregistrat o creștere de 16% a productivității și de 12% a coeziunii interne.

Psihologia rezumă simplu: cine ajută la strâns masa demonstrează empatie, simț al reciprocității și o viziune egalitară asupra relațiilor umane. Un gest mic, dar plin de semnificație.