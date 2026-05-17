Ce înseamnă, potrivit psihologilor, când o persoană tace mereu în relația de cuplu pentru a evita conflictele

A face față conversațiilor incomode și a depăși certurile reprezintă un element esențial pentru construirea unor relații solide. Există oameni care se tem de astfel de situații și, pentru a le evita, aleg să tacă.
Mădălina Dinu
17 mai 2026, 17:28, Life-Inedit
Conflictul este, uneori, inevitabil în viață. Evitarea lui nu este atât de simplă pe cât pare și, în plus, nici sănătoasă. A face față conversațiilor incomode și a depăși certurile reprezintă un element esențial pentru construirea unor relații solide. Totuși, există două tipuri de persoane: cele mai conflictuale și cele care evită conflictul, scrie El Economista.

Mai mult, există oameni care se tem de astfel de situații și, pentru a le evita, aleg să tacă. Un gest care, la prima vedere, poate părea inofensiv, dar care ascunde un nivel ridicat de anxietate și poate afecta negativ echilibrul emoțional.

Ce spune psihologia

Persoanele care evită conflictul pun mare preț pe liniște, armonie și stabilitate emoțională, în detrimentul situațiilor tensionate. Pentru mulți, acest comportament este legat de experiențele din trecut: cei care au crescut într-un mediu conflictual tind să dezvolte mecanisme de protecție și o aversiune față de certuri.

De asemenea, există persoane care se tem că își vor pierde controlul sau că vor suporta consecințe negative în urma unui conflict. Altele se tem să nu-i dezamăgească pe ceilalți sau caută constant aprobarea lor, ceea ce duce la o nesiguranță puternică și la evitarea exprimării opiniilor proprii.

Potrivit specialiștilor, aceste persoane au comportamente similare: evită să-și exprime punctul de vedere și ajung să renunțe la propriile nevoi.

Cum poate fi depășită teama de conflict

Pentru a rupe acest tipar, este important ca persoana să identifice și să pună sub semnul întrebării gândurile care o fac să se teamă să se exprime. Comunicarea este esențială în orice relație, iar exprimarea liberă ajută la crearea unui mediu sigur și echilibrat pentru ambii parteneri.

Deși conflictele nu sunt plăcute, evitarea lor constantă nu face decât să întărească această teamă. Tehnici precum respirația controlată sau meditația pot ajuta la gestionarea emoțiilor în astfel de situații.

În final, acceptarea faptului că discuțiile și neînțelegerile fac parte din viața normală este un pas important pentru a înțelege că acestea trebuie abordate, nu evitate

