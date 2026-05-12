Psihologii explică de ce sunt sinceri oamenii care își iubesc părinții, dar își urăsc copilăria

Mulți oameni care cresc în familii iubitoare, dar complicate, petrec ani crezând că au o problemă cu contradicția. Își iubesc părinții. Poartă totodată ceva din copilărie care nu le-a fost de folos.

Pentru că îi iubesc, simt că al doilea lucru îl anulează pe primul. Sau că a simți ambele înseamnă că nu au iertat suficient, nu s-au vindecat suficient.

Această confuzie se bazează pe o premisă falsă.

Psihologii care studiază atașamentul ambivalent au înțeles de mult că iubirea profundă și durerea profundă pot coexista față de aceeași persoană. Ambivalența nu este lipsă de claritate. În multe cazuri, este cel mai clar răspuns posibil la o realitate complicată.

Ce este de fapt resentimentul

Resentimentul față de copilărie rareori înseamnă ură față de oamenii din ea.

De cele mai multe ori este vorba despre durere. Despre forma specifică a ceea ce lipsea. Sau a ceea ce era prezent într-o formă greșită. Sau a ceea ce a trebuit să-ți faci ție însuți pentru a rămâne conectat cu cineva pe care îl iubeai.

Copiii nu au opțiunea de a pleca. Se adaptează. Învață care părți din ei sunt binevenite și care sunt mai sigure ascunse. Unele dintre aceste adaptări sunt atât de vechi încât nu mai par adaptări. Par personalitate.

O parte din a crește, în sens psihologic, este recunoașterea treptată a tiparelor alese față de cele moștenite. Această recunoaștere vine adesea cu tristețe. Uneori cu furie.

Furia aceasta nu este nerecunoștință. Este o evaluare sinceră a ceea ce a costat creșterea într-o anumită familie.

Cum arată iubirea când coexistă cu durerea

Iubirea sinceră în familii nu arată ca o simplă căldură sau ca o apropiere necomplicată. Arată ca ceva mai complex.

Persoana care te făcea să te simți în siguranță și persoana care nu te putea vedea clar erau uneori aceeași persoană în aceeași după-amiază.

Cercetările privind complexitatea emoțională arată că păstrarea simultană a două sentimente contradictorii, fără a le aplatiza pe niciunul, este asociată cu o mai bună reglare emoțională. În unele cadre, aceasta se numește gândire dialectică. În viața de zi cu zi, pare pur și simplu a fi sincer.

Oamenii care reușesc asta nu sunt reci față de părinții lor. Adesea, ei sunt cei mai tandri. Pur și simplu nu mai au nevoie ca povestea să fie mai curată decât este.

De ce ne opunem să le acceptăm pe amândouă

Există o presiune socială, adesea tăcută și persistentă, de a alege.

Dacă vorbești despre o copilărie dificilă, oamenii așteaptă să îi asiguri că îți iubești părinții. Dacă vorbești despre iubirea față de părinți, oamenii presupun că totul a fost bine. Cele două sunt tratate ca dovezi care se exclud reciproc.

O parte din aceasta este disconfortul față de ambivalență în general. O altă parte este greutatea culturală din jurul iubirii părintești. Ideea că a recunoaște durerea este o formă de trădare.

Refuzul de a simplifica complexitatea nu este însă o trădare. Ar putea fi chiar opusul. Ar putea fi singura modalitate de a iubi pe cineva sincer, adică de a iubi versiunea reală a relației.

Ce înseamnă să nu mai alegi

Oamenii care pot păstra ambele aspecte fără a le distruge au o calitate particulară în modul în care vorbesc despre familiile lor.

Nu afișează nici căldură, nici răni. Vorbesc cu un echilibru care nu este indiferență. Pot spune că cineva drag lăsa un gest mic de iubire de fiecare dată, și că îl iubeau pentru asta, și că era adevărat și altceva, și că ambele trăiesc în ei acum.

A purta asta fără a o transforma într-o poveste mai simplă nu este confuzie. Nu este o vindecare neterminată.

Este ceea ce înseamnă să crești într-o familie reală și să iubești oameni reali, cu limitări reale, într-o copilărie care te-a modelat în moduri atât utile, cât și costisitoare.