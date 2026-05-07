Știința a stabilit când ar trebui să iei cele mai importante decizii ale vieții tale

Dimineața este intervalul optim pentru luarea deciziilor importante, arată cercetările. Oboseala cognitivă acumulată pe parcursul zilei reduce semnificativ calitatea alegerilor, inclusiv în cazul persoanelor care se consideră „nocturne”.

După o noapte de somn, creierul dispune de maxim de energie fizică și mentală. Pe parcursul zilei, fiecare alegere, inclusiv microdeciziile aparent nesemnificative, consumă resurse cognitive. Seara, rezerva este epuizată, conform Real Simple.

„Dimineața ai mai multă energie și vigoare. Dar pe parcursul zilei iei constant o mulțime de decizii, inclusiv microdecizii. Acestea ocupă spațiu cognitiv, iar seara creierul nu mai este la fel de eficient”, explică Judy Ho Gavazza, profesoară de psihologie la Universitatea Pepperdine.

Un studiu făcut pe jucători de șah confirmă teoria: aceștia făceau cele mai inteligente mutări dimineața, iar mai târziu în zi devin mai rapizi, dar mai neglijenți.

Intervalul ideal nu este imediat după trezire. Gavazza recomandă o plimbare sau o cafea mai întâi și plasarea deciziei majore la aproximativ o oră după ce te-ai ridicat din pat. Concluzia este valabilă și pentru persoanele nocturne.

Cum iei decizii bune indiferent de oră

Când o decizie nu poate fi amânată până dimineața, există câteva strategii care compensează oboseala cognitivă.

Prima regulă este reducerea opțiunilor.

Creierul uman nu poate procesa eficient mai mult de trei până la cinci variante simultan. Gavazza recomandă filtrarea progresivă: mai întâi stabilește o categorie, apoi elimină până ajungi la o listă scurtă.

A doua regulă este ancorarea în valori personale.

Odată stabiliți finaliștii, întrebarea utilă nu este „ce îmi place mai mult?”, ci „care variantă se aliniază cel mai bine cu ceea ce contează pentru mine?”.

Când oboseala devine avantaj

Există o excepție notabilă: activitățile creative. Seara, autocenzura scade, iar creierul permite asocieri mai libere. Scrisul, meșteșugurile și orice muncă creativă pot beneficia tocmai de starea de relaxare cognitivă de la finalul zilei.

Iar dacă ești blocat într-o decizie, cea mai simplă soluție rămâne somnul. „A dormi peste noapte ajută la refacerea celulelor creierului. Te vei simți mai energic și gata să te ocupi de problemă a doua zi”, spune Gavazza.