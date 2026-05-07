Antreprenorul american și fondatorul SpaceX, Elon Musk, a anunțat pe rețelele de socializare că a plătit 10 miliarde de dolari în impozite într-un an. „Într-un an, am plătit 10 miliarde de dolari în impozite – mai mult decât oricine din istorie”, a remarcat cel mai bogat om de pe planetă.

Potrivit omului de afaceri, la moartea sa va fi perceput un impozit suplimentar de 40% pe succesiune. Miliardarul consideră că va trebui să plătească în total „trilioane de dolari în impozite”.

Musk a dezvăluit anterior că a transferat odată o sumă atât de mare încât a cauzat o eroare în sistemul informatic al IRS. „A trebuit să actualizeze software-ul pentru a procesa datele”, a explicat antreprenorul, adăugând că numerele erau „prea multe”.

Conform clasamentului din martie al revistei Forbes, Musk s-a aflat în fruntea listei celor mai bogați oameni din lume pentru al doilea an consecutiv. Averea sa netă este estimată la 839 de miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de 342 de miliarde de dolari de anul trecut.

Fondatorii Google, Larry Page (257 de miliarde de dolari) și Sergey Brin (257 de miliarde de dolari), au ocupat locurile al doilea și respectiv al treilea. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, s-a clasat pe locul patru, cu 224 de miliarde de dolari.

Elon Musk a declarat anterior , în timpul unui proces împotriva OpenAI, că dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea duce la distrugerea umanității , similar intrigii filmului „Terminatorul” din 1984.

„Nu vrem să fie sfârșitul ca «Terminatorul». Vrem un final precum «Star Trek» al lui Gene Roddenberry”, l-a citat pe miliardar, conform revistei Fortune.

Musk a spus că, în 2015, a discutat despre modalități de a proteja inteligența artificială de „răi” cu CEO-ul OpenAI, Sam Altman. Potrivit omului de afaceri, îngrijorările sale au fost amplificate după o conversație cu cofondatorul Google, Larry Page, care l-a criticat pe Musk pentru că a acordat prioritate oamenilor în detrimentul viitoarelor forme de viață digitală.