Vicepreședintele Tesla spune că activitatea fabricii din Shanghai va juca un rol important în producția în serie a roboților

Un reprezentant al companiei Tesla Inc. a declarat marți că este convins că activitatea fabricii din Shanghai va contribui la rezolvarea provocărilor legate de realizarea producției în serie a roboților umanoizi ai companiei.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
14 apr. 2026, 14:36, Știri externe

Wang Hao, vicepreședinte al Tesla, a afirmat că unitățile din Shanghai, la fel ca și celelalte fabrici Tesla, vor aduce o contribuție odată ce compania va intra într-o eră a roboților, potrivit AP.

Wang, care ocupă și funcția de președinte al Tesla China, a declarat reporterilor, în cadrul unui tur organizat de guvern la una dintre fabricile sale din Shanghai, că CEO-ul Elon Musk a menționat odată că producția la scară largă reprezintă o provocare critică în fabricarea roboților umanoizi.

Wang a spus că este de părere că divizia de producție din Shanghai „este cheia de aur pentru rezolvarea acestei provocări”, dar nu a specificat modul în care operațiunea va sprijini activitatea companiei în domeniul roboticii.

Musk a îndemnat investitorii să se concentreze mai puțin pe vânzările de mașini și mai mult pe ceea ce el consideră un viitor strălucit al inteligenței artificiale, cu robotaxiuri care transportă milioane de oameni în mașini fără șoferi, sau chiar fără volan, și roboți care udă plantele și au grijă de părinții în vârstă.

Musk a subliniat această schimbare anunțând că Tesla a decis să înceteze producția a două modele mai vechi de mașini, S și X, în al doilea trimestru și să convertească o fabrică din Fremont, California, pentru a produce în schimb roboții Optimus.

Grupul de cercetare și consultanță în domeniul tehnologiei Omdia, cu sediul la Londra, a transmis că Tesla a livrat mai puțin de 500 de roboți inteligenți cu utilizare generală în 2025. Cu toate acestea, compania se numără printre furnizorii care au prezentat progrese de vârf în domeniul capacităților de IA, se arată în raportul său.

